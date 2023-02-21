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Newsweek: «в Мексике дешевле» — американская таможня сообщила об участившихся попытках провезти в страну яйца

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Число людей, пытающихся ввезти в США куриные яйца из Мексики, выросло как минимум втрое на фоне резкого подорожания этого продукта в Америке, сообщает Newsweek. Как поясняет издание, цены на яйца в стране взлетели из-за продолжающейся с прошлого года вспышки птичьего гриппа. Тем не менее ввоз этого товара из других стран запрещён законом, напоминает журнал.
Newsweek: «в Мексике дешевле» — американская таможня сообщила об участившихся попытках провезти в страну яйца
AP

Сотрудники пограничной службы США сообщили об увеличении числа людей, пытающихся привезти куриные яйца из Мексики, сообщает Newsweek. Как поясняет издание, цены на этот продукт питания первой необходимости в стране всё ещё значительно выше тех, к которым американцы привыкли за последние годы.

Согласно данным, предоставленным  Службой таможенной и пограничной охраны США, в отделении ведомства в Сан-Диего количество изъятий яиц на границе выросло на 397,54% в период с 11 января 2022 года по 31 января 2023 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. В Тусоне за то же время этот показатель вырос на 320,25%, а в Ларедо — на 313,08%. Как напоминает журнал, перевозка яиц через границу США незаконна.

Как поясняет сотрудник таможенной службы, количество попыток ввезти в США яйца увеличилось из-за того, что в соседней стране этот товар значительно дешевле. В последние месяцы цены на яйца в Мексике выросли, но не так резко, как в США. Виной всему смертоносная вспышка птичьего гриппа, которая продолжается с начала прошлого года и уже унесла жизни миллионов домашних птиц в Америке.

Грипп в сочетании с ростом цен на корма, транспортировку и упаковку после пандемии способствовал росту цен на яйца по всей стране. В декабре 2022 года стоимость яиц достигла рекордно высокого уровня. К концу прошлого года американцы платили в среднем 4,25 доллара за дюжину крупных яиц высшей категории.

С тех пор цены снизились, но всё ещё остаются намного выше, чем всего пару лет назад. Согласно данным, опубликованным Бюро статистики труда, цены на яйца выросли на 70,1 % в феврале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — больше, чем на любые другие продукты питания, пострадавшие от инфляции.

При этом таможенники подчёркивают, что чаще всего речь идёт не о контрабанде, а о покупках для личного пользования, и большинство людей добровольно сдают яйца на границе. В случае, если запрещённый к ввозу продукт не декларируется на таможне, «яйца изымаются, а на физическое лицо налагается гражданский штраф в размере 300 долларов. Штрафы могут быть выше для рецидивистов или за импорт коммерческих масштабов»,  пояснили в ведомстве.

 

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Newsweek США Северная Америка
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