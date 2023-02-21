Newsweek: «в Мексике дешевле» — американская таможня сообщила об участившихся попытках провезти в страну яйца

Число людей, пытающихся ввезти в США куриные яйца из Мексики, выросло как минимум втрое на фоне резкого подорожания этого продукта в Америке, сообщает Newsweek. Как поясняет издание, цены на яйца в стране взлетели из-за продолжающейся с прошлого года вспышки птичьего гриппа. Тем не менее ввоз этого товара из других стран запрещён законом, напоминает журнал.

Сотрудники пограничной службы США сообщили об увеличении числа людей, пытающихся привезти куриные яйца из Мексики, сообщает Newsweek. Как поясняет издание, цены на этот продукт питания первой необходимости в стране всё ещё значительно выше тех, к которым американцы привыкли за последние годы.

Согласно данным, предоставленным Службой таможенной и пограничной охраны США, в отделении ведомства в Сан-Диего количество изъятий яиц на границе выросло на 397,54% в период с 11 января 2022 года по 31 января 2023 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. В Тусоне за то же время этот показатель вырос на 320,25%, а в Ларедо — на 313,08%. Как напоминает журнал, перевозка яиц через границу США незаконна.

Как поясняет сотрудник таможенной службы, количество попыток ввезти в США яйца увеличилось из-за того, что в соседней стране этот товар значительно дешевле. В последние месяцы цены на яйца в Мексике выросли, но не так резко, как в США. Виной всему смертоносная вспышка птичьего гриппа, которая продолжается с начала прошлого года и уже унесла жизни миллионов домашних птиц в Америке.

Грипп в сочетании с ростом цен на корма, транспортировку и упаковку после пандемии способствовал росту цен на яйца по всей стране. В декабре 2022 года стоимость яиц достигла рекордно высокого уровня. К концу прошлого года американцы платили в среднем 4,25 доллара за дюжину крупных яиц высшей категории.

С тех пор цены снизились, но всё ещё остаются намного выше, чем всего пару лет назад. Согласно данным, опубликованным Бюро статистики труда, цены на яйца выросли на 70,1 % в феврале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — больше, чем на любые другие продукты питания, пострадавшие от инфляции.

При этом таможенники подчёркивают, что чаще всего речь идёт не о контрабанде, а о покупках для личного пользования, и большинство людей добровольно сдают яйца на границе. В случае, если запрещённый к ввозу продукт не декларируется на таможне, «яйца изымаются, а на физическое лицо налагается гражданский штраф в размере 300 долларов. Штрафы могут быть выше для рецидивистов или за импорт коммерческих масштабов», пояснили в ведомстве.