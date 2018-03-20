NBC: Путин уже обозначил свой приоритет — он собирается противостоять Западу Набрав более 75 процентов голосов на выборах при явке более 60 процентов, Владимир Путин стал самым всенародно избранным президентом в истории современной России, сообщает NBC. При этом российский лидер уже дал понять, что во время следующего срока приоритетом для него будет противостояние Западу. 20 марта 2018 NBC

NBC: NRA будет судиться с Флоридой из-за запрета на продажу оружия 18-летним Решение губернатора Флориды поднять минимальный возраст покупки огнестрельного оружия с 18 до 21 года не всем пришлось по душе. Как отмечает телеканал NBC, Национальная стрелковая ассоциация подала на штат в суд, посчитав новые ограничения «оскорбительными». 13 марта 2018 NBC

NBC: Путин заявил, что Россия, как и США, никогда и никому не выдаёт своих граждан В интервью журналистке NBC Мегин Келли президент России Владимир Путин заявил, что ему «безразлично» то, что 13 россиян и три российские компании вмешались в выборы в США, потому что они не представляют российское государство. На вопрос, разрешит ли президент России экстрадицию этих граждан в США, Путин ответил, что Россия — так же, как и США, — «никогда» и никому не выдаёт своих граждан. Также, по мнению Путина, они не совершили никакого противоправного действия. 10 марта 2018 NBC

NBC: на выходе из здания суда Манафорта встретили российским флагом и назвали «предателем» Бывший начальник штаба Трампа Пол Манафорт не признал себя виновным по всем пунктам нового обвинительного заключения. Как сообщает NBC, на выходе из здания суда Манафорта встретили российским флагом и назвали «предателем». 9 марта 2018 NBC

NBC: от «российской агрессии» шведы укроются в новых бункерах В страхе перед «российской агрессией» Швеция планирует начать строительство новых бункеров, сообщает американский телеканал NBC. Как заявили в Шведском гражданском агентстве по чрезвычайным ситуациям, возведение 500 новых убежищ займёт 10 лет и обойдётся казне в сумму $125 млн. 7 марта 2018 NBC

NBC: эмбарго Путина вернуло России «утраченное искусство» производства сыра Введённое Владимиром Путиным продуктовое эмбарго вернуло «утраченное искусство» производства сыра в России, и теперь он пользуется безумным спросом. NBC побеседовал с российскими сыроварами и выяснил, какую роль в этом успехе сыграл президент России и как скоро на прилавках магазинов можно ожидать русский пармезан. 5 марта 2018 NBC

Путин не согласился с журналисткой NBC, что Россия начала новую холодную войну В эксклюзивном интервью NBC российский президент не согласился с утверждением западных аналитиков, что его страна вступила в новое противостояние с Западом. По словам Владимира Путина, гонка вооружений между Россией и США началась после того, как американцы вышли из договора по ПРО. 2 марта 2018 NBC

NBC: перед выборами президента США русские хакеры «размялись» сразу на семи штатах Ещё перед президентскими выборами 2016 года в США «действовавшие при поддержке России тайные агенты» якобы взломали сайты и системы регистрации избирателей сразу семи штатов, сообщает NBC. При этом, как отмечает американский телеканал, хакеры использовали различные способы взлома. 1 марта 2018 NBC

Нина Хрущёва: Трамп — лишь президент из реалити-шоу с любовью к «диктаторским штучкам» Несмотря на свои подчас чересчур громкие заявления и амбициозные планы, Дональд Трамп — «ненастоящий диктатор», в отличие от своих «кумиров» Владимира Путина и Си Цзиньпина, пишет внучка Никиты Хрущёва Нина Хрущёва в статье для NBC. Однако в противовес странам, где нет демократии, в США президент может сколько угодно сотрясать воздух — дальше этого его идеи вряд ли пойдут. 17 февраля 2018 NBC

NBC News: стрельба в школах США становится «новой нормой» Полиция арестовала 19-летнего Николаса Круза, которого обвиняют в нападении на школу в штате Флорида и убийстве 17 человек, передаёт NBC. Как отметил в интервью телеканалу бывший комиссар полиции Нью-Йорка Билл Брэттон, подобные инциденты становятся слишком распространёнными в США из-за свободной продажи оружия. 15 февраля 2018 NBC