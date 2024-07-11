NBC: застрявших на МКС астронавтов пока не могут вернуть на Землю

Американские астронавты должны были провести на МКС десять дней, но находятся там уже больше месяца, и дата их возвращения до сих пор неизвестна, сообщает NBC News. С этой миссией проблемы возникли с самого начала. Корабль производства Boeing отправился в полёт с опозданием из-за технических проблем и миллиардным превышением бюджета. Теперь инженеры на земле работают над устранением проблемы с двигателями, возникшей при приближении к станции.

СУНИ УИЛЛЬЯМС, астронавт: Привет всем!

КОРРЕСПОНДЕНТ: На 35-й день своего полёта, который должен был длиться десять дней, астронавты Бутч Уилмер и Суни Уильямс настаивают на том, что они по-прежнему уверены в своём космическом корабле Starliner.

СУНИ УИЛЛЬЯМС, астронавт: В глубине души я верю, что этот космический корабль доставит нас домой без проблем.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Они пробыли на космической станции гораздо дольше, чем кто-либо ожидал, из-за проблемы с двигателями, возникшей, когда они приближались к станции. Инженеры на земле работают над устранением проблемы.

Starliner производства компании Boeing отправился в свой первый полёт с опозданием из-за технических проблем и превышением бюджета на миллиарды долларов. НАСА хочет убедиться, что двигатели не откажут снова, когда астронавты вернутся на Землю.

Создаётся впечатление, что на каждом шагу что-то идёт не так. Вы уверены, что корабль справится и с будущими миссиями?

БУТЧ УИЛМЕР, астронавт: Это мир испытаний. Мы работаем в сложном бизнесе. Полёт человека в космос — дело всегда нелёгкое. Неудача — не вариант, и именно поэтому мы остаёмся сейчас здесь.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Руководители миссии по-прежнему считают, что Starliner безопасен и может быть использован в чрезвычайной ситуации.

СТИВ СТИЧ, руководитель программы: На сегодняшний день лучший вариант — вернуть Бутча и Суни на Starliner. На данный момент мы не видим причин, по которым это было бы не так.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Теперь возвращение Уилльямс и Уилмора домой запланировано на конец июля.

Том Костелло, NBC News, Вашингтон.

Дата выхода в эфир 11 июля 2024 года.