NYP: США отправили на МКС заведомо неисправный космический аппарат

Двое американских астронавтов застряли на МКС на неопределённый срок из-за неполадок космического аппарата Starliner. Причём, согласно данным отчёта, руководство NASA и Boeing знало про неполадки ещё до запуска, однако сочло эту информацию незначительной, сообщает The New York Post.

Руководство NASA и Boeing знало про неполадки космического аппарата Starliner перед его запуском 5 июня, пишет The New York Post со ссылкой на новые отчёты. Эксперты доложили об обнаружении утечки гелия, однако менеджеры сочли этот факт слишком незначительным, чтобы отменять запуск. В результате из-за этой проблемы два астронавта застряли на Международной космической станции.

Дело в том, что дата запуска ранее уже откладывалась из-за другой утечки, поэтому сообщение об утечке гелия признали не представляющим достаточную угрозу. Затем, уже на орбите, произошли ещё четыре случая утечки гелия, и один двигатель был официально признан непригодным для использования.

Астронавты Бутч Уилмор и Суни Уилльямс должны были вернуться 13 июня, однако обратный рейс пришлось отложить как минимум до 2 июля. Как уточняет NYP, и эта дата остаётся не окончательной, поскольку инженеры продолжают анализировать и тестировать утечки гелия и отказы двигателей Starliner.

«Мы не торопимся и следуем стандартному процессу управления полётами», — цитирует издание заявление менеджера программы коммерческих экипажей NASA Стива Стича. «Мы используем эти данные для принятия решений, связанных с устранением небольших утечек гелия в системе и работой двигателя малой тяги, которые мы наблюдали во время сближения и стыковки».

Стич также подчеркнул, что возникшие проблемы не подорвали доверия NASA к проекту Starliner. По его словам, космический аппарат «хорошо работает на орбите, пока пристыкован к космической станции».

Представители NASA настаивают, что задержка астронавтов на МКС не означает, что они там «застряли», напротив, они могут отстыковаться и вернуться на Землю, если возникнет серьёзная проблема. Однако, по информации издания, тесты, проводимые NASA и Boeing, пока что ставят под сомнение возможность скорого возвращения экипажа.

Сообщается, что изначальный контракт Boeing с NASA составлял $4,5 млрд. Однако позже аэрокосмический гигант потратил около $1,5 млрд на перерасход средств сверх контракта. NASA возлагало большие надежды на Starliner, ставя его в один ряд с Crew Dragon и SpaceX. Но постоянные проблемы с утечками могут не только сорвать эти планы, но и ещё больше испортить репутацию Boeing в аэрокосмической отрасли.

Этот инцидент обрушил очередную волну критики на компанию Boeing, которая в последнее время находится под пристальным вниманием из-за поломок и сбоев в работе своих самолётов. По меньшей мере 20 информаторов выразили обеспокоенность по поводу проблем с безопасностью и качеством в корпорации.

Серьёзные проблемы возникли, когда у самолёта Boeing 737 Max9 в воздухе оторвалась дверная панель, а позже выяснилось, что у неё не хватало четырёх ключевых болтов. Председатель Национального совета США по безопасности на транспорте Дженнифер Хоменди позже подтвердила наличие у Boeing проблем с производственной линией. А несколько информаторов признали, что их заставляли молчать о дефектах и недоработках.