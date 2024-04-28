ABC News: пассажиры Boeing 767 рассказали о страхе, пережитом из-за отвалившегося аварийного трапа

Инцидент с аварийным трапом, отделившимся в воздухе от самолёта Boeing 767, напугал находившихся на борту пассажиров, сообщает ABC News. Самолёт позднее вернулся обратно в аэропорт и благополучно приземлился. Однако как отмечается в материале, отвалившийся трап пока обнаружить не удалось.

Ещё одна история этого вечера: испуг в воздухе на борту рейса компании Delta из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Экипаж и пассажиры сообщили о вибрациях и стуках. Boeing 767 совершил экстренное возвращение в международный аэропорт имени Джона Кеннеди, где, как заявила компания Delta, они обнаружили, что аварийный трап отделился от самолёта. Из международного аэропорта Лос-Анжелеса корреспондент ABC News Кэйна Уитуорт.



Сегодня пассажиры на борту рейса компании Delta из Нью-Йорка в Лос-Анджелес испытали страх во время полёта, после того как аварийный трап вывалился вскоре после взлёта самолёта.



ПАССАЖИРКА: Внезапно пол начал дребезжать, и стало страшно.



КЭЙНА УИТУОРТ, корреспондент ABC News: Пол начал дребезжать?



ПАССАЖИРКА: Да.



На борту рейса 520, вылетевшего из международного аэропорт имени Джона Кеннеди в районе 08:20 утра, было 183 пассажира, в том числе эта группа студентов, и экипаж.



АВИАДИСПЕТЧЕР: Рейс 520 компании Delta, у нас есть данные о том, что у вас на правом борту запор — один из запоров — на двери для аварийного трапа, похоже, открыт.



Несколькими мгновениями позднее пилоты объявили о чрезвычайной ситуации.



ПИЛОТ: Я начал фиксировать лёгкие вибрации и стуки в районе аварийного трапа на правом борту. Но пока всё выглядит нормально.



Позднее было принято решение возвращаться назад как можно скорее.



ЧЛЕН ЭКИПАЖА: Мы планируем вернуться в аэропорт Кеннеди, чтобы там взглянули на это. Мы начинаем фиксировать некоторую вибрацию с правой стороны.



33-летний Boeing 767 благополучно приземлился в аэропорту Кеннеди где-то через полчаса после взлёта. На кадрах аэросъёмки видно, как экипаж обследует самолёт на месте стоянки.



Сегодня в своём заявлении компания Delta среди прочего сообщила: «Было зафиксировано, что аварийный трап отделился от самолёта. Компания оказывает полную поддержку поисковым усилиям и будет полностью сотрудничать со следствием».



Сегодня вечером эти пассажиры наконец-то добрались до аэропорта Лос-Анджелеса, после того как их посадили на другой самолёт.



ПАССАЖИР: Одна из тех вещей, которую вы никогда не захотите услышать, — это слова: «Мы разворачиваемся обратно, у нас что-то отваливается». Услышать такое просто страшно.



КЭЙНА УИТУОРТ: Почти все, с кем мы говорили, похвалили экипаж. Они сказали, что те поддерживали спокойствие. Этот самолёт теперь выведен из эксплуатации. Но выпавший трап так и не удалось найти.



Просто невероятно. Кэйна Уитуорт, благодарю вас.



Дата публикации 27 апреля 2024 года.