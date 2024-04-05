WT: «крадут всё, что не приколочено» — американские журналисты демонстрируют свою «честность» на борту президентского самолёта

05:05
Артиллеристы России уничтожили миномёт и склад ВСУ на Авдеевском направлении
Артиллерийский расчёт САУ 2С3 «Акация» Центральный группировки войск с расстояния более 18 км уничтожил миномётный расчёт, а также склад боеприпасов ВСУ на Авдеевском направлении.
05:03
Группировка «Днепр» уничтожила на Херсонском направлении 31 беспилотник ВСУ
Группировка войск «Днепр» уничтожила на херсонском направлении 31 беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины.
05:02
Авиация ВКС России поразила опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
Авиация ВКС России поразила опорный пункт и живую силу ВСУ на Купянском направлении.
05:00
В Роскачестве дали советы при блокировке автомобиля другой машиной
В пресс-службе Роскачества рассказали RT, как действовать по закону, если машина брошена, припаркована неправильно или блокирует другие автомобили.
04:44
Губернатор Воронежской области сообщил об отмене опасности атаки БПЛА
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об отмене опасности атаки БПЛА.
04:41
В одном из районов Хабаровска ввели режим ЧС из-за повышения радиационного фона
На участке территории Индустриального района Хабаровска выявлено повышение естественного радиационного фона, введён режим ЧС.
04:35
ВС России пресекли попытку террористической атаки на Ейский район Краснодарского края
Попытка террористической атаки на Ейский район Краснодарского края была пресечена Вооружёнными силами России, заявил глава района Роман Бублик.
04:29
Трамп допустил, что Байдену каким-то образом помогают держаться на публике
Бывший президент США Дональд Трамп предположил в интервью радиоведущему Хью Хьюитту, что нынешнему американскому лидеру Джо Байдену каким-то образом помогают держаться на публике.
04:14
«Общественное»: в Одесской области слышны взрывы
В Одесской области прогремели взрывы.
03:50
Jamaran: у границы между Ираном и Ираком заметили летящий светящийся объект
В небе в районе границы Ирана и Ирака заметили летящий светящийся объект.
03:33
В четырёх областях Украины объявили воздушную тревогу
Сигнал воздушной тревоги объявлен в Днепропетровской, Одесской, Полтавской и Харьковской областях Украины.
03:26
Cело Репяховка Белгородской области подверглось обстрелу
Cело Репяховка Краснояружского района Белгородской области подверглось обстрелу.
03:16
Аргентинец с мачете и дисками для «болгарки» пытался попасть в дом правительства
Мужчина с мачете и дисками для «болгарки» попытался попасть в дом правительства Аргентины и совершить покушение на главу страны Хавьера Милея.
03:03
Трамп заявил, что созвонился бы с Путиным в связи с терактом в «Крокусе»
Экс-президент США Дональд Трамп заявил в интервью радиоведущему Хью Хьюитту, что позвонил бы российскому лидеру Владимиру Путину касательно террористической атаки в «Крокус Сити Холле».
02:52
FT: Германия представила самую радикальную военную реформу с холодной войны
Германия представила самые радикальные военные реформы со времён холодной войны в рамках усилий по улучшению возможностей бундесвера.
02:33
Депутат ГД Белик: миссия НАТО обернётся для Украины утратой территорий
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что миссия НАТО обернётся для Украины утратой территорий.
02:27
Болтон: Трамп в случае победы на президентских выборах выведет США из НАТО
Экс-помощник по нацбезопасности у бывшего президента США Дональда Трампа Джон Болтон заявил в интервью для YouTube-канала MeidasTouch, что в случае победы на грядущих выборах американского лидера политик выведет Штаты из НАТО.
02:19
Гагин: ВСУ ежедневно теряют позиции и укрепрайоны на Авдеевском направлении
Украинские войска ежедневно теряют позиции и укрепрайоны на Авдеевском направлении.
02:16
Более 40 целей уничтожено силами ПВО в Морозовском районе Ростовской области
По предварительным данным, более 40 целей уничтожено силами ПВО в Морозовском районе Ростовской области, заявил губернатор региона Василий Голубев.
02:09
Глава мурманского Минздрава Панычев: состояние Чибиса тяжелое, но стабильное
Глава Минздрава Мурманской области Дмитрий Панычев сообщил, что состояние губернатора региона Андрея Чибиса тяжёлое, но стабильное.
02:06
Опасность атаки БПЛА отменена в Белгородской области
Опасность атаки БПЛА отменена в Белгородской области спустя почти два часа.
02:02
В Курской области отменена опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников отменена в Курской области, заявил губернатор Роман Старовойт.
02:01
Захарова: Шойгу говорил с главой Минобороны Франции Лекорню достойно и по делу
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министр обороны России Сергей Шойгу говорил с французским коллегой Себастьяном Лекорню не «вычурно и угрожающе», а «достойно и по делу».
01:56
Захарова: Россия не будет церемониться с теми, кто спонсирует киевский режим
Москва не намерена церемониться с теми, кто спонсирует «киевскорежимный беспредел», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
01:52
Бундесвер в рамках структурной реформы получит четвёртый вид ВС
Бундесвер в рамках структурной реформы получит четвёртый вид вооружённых сил, который будет заниматься деятельностью в кибер- и информационном пространстве.
01:42
Медведев пожелал Чибису побыстрее выздороветь и вернуться в строй
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев направил телеграмму в адрес губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, на которого было совершено нападение, пожелал ему побыстрее выздороветь и вернуться в строй.
01:34
Голубев: массированную атаку БПЛА отражают силы ПВО в Ростовской области
Массированную атаку БПЛА отражают силы ПВО в Морозовском районе Ростовской области.
01:31
Кирби: США обеспокоены вероятностью полномасштабной войны между Ираном и Израилем
Вашингтон обеспокоен вероятностью полномасштабной войны между Ираном и Израилем после того, как по иранскому консульству в Сирии был нанесён удар с воздуха.
01:25
Бастрыкин поставил на контроль ход расследования обстоятельств нападения на Чибиса
Глава СК Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате Следственного комитета ход расследования обстоятельств нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.
01:22
Росгвардия: при задержании напавшего на Чибиса применили табельное оружие
Охранявший общественный порядок на встрече губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с жителями офицер Росгвардии применил табельное оружие после того, как на главу региона было совершено нападение, и ранил нападавшего.
01:18
Кулеба: Киев не получит €100 млрд от НАТО с нынешней моделью финансирования
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти страны приветствуют идею о создании фонда НАТО в размере €100 млрд для оплаты поставок оружия Киеву, однако, по его мнению, её реализация при нынешней модели финансирования альянса равна нулю.
01:11
Kan: кабинет безопасности Израиля обсудил возможный ответ Ирана на удар в Сирии
Участники заседания кабинета безопасности Израиля обсуждали возможный ответ Ирана на приписываемый израильским военным удар в Дамаске.
01:08
В правительстве Мурманской области поблагодарили граждан за слова поддержки Чибису
В правительстве Мурманской области поблагодарили граждан за слова поддержки губернатору региона Андрею Чибису в связи с совершённым на него нападением.
01:01
Фоден сравнялся с Роналду по количеству хет-триков в АПЛ
Вингер «Манчестер Сити» Филип Фоден оформил хет-трик в матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Астон Виллой».
00:59
У здания ДК «Строитель» в Апатитах после нападения на Чибиса работают следователи
У здания ДК «Строитель» в Апатитах после нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса работают следователи.
00:50
Главврач: Чибис прооперирован, операция длилась больше часа
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис прооперирован, операция длилась больше часа.
00:44
Кроос не считает девять дней отдыха преимуществом для «Реала» в матче с «Сити»
Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос поделился ожиданиями от первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити».
00:43
Главврач: состояние Чибиса тяжёлое, он находится в реанимации
Главврач Апатитско-Кировской больницы заявил, что состояние губернатора Мурманской области Андрея Чибиса после нападения тяжёлое, он находится в реанимации.
00:41
Опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской области
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА.
00:37
«СТРАНА.ua» сообщает о новых взрывах в Харькове
Новые взрывы прогремели в Харькове.
00:32
Министр здравоохранения Мурманской области выехал в больницу к Чибису
Глава Минздрава Мурманской области Дмитрий Панычев совместно с бригадой медиков региона направился в больницу, где оперируют губернатора Андрея Чибиса после нападения.
00:31
Хет-трик Палмера позволил «Челси» вырвать победу у МЮ в матче АПЛ
«Челси» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
00:29
Старовойт: Центральный рынок Курска получил повреждения от украинских БПЛА
Центральный рынок Курска получил повреждения в результате атаки украинских беспилотников, сообщил губернатор Роман Старовойт.
00:23
Столтенберг: НАТО не намерено направлять на Украину боевые подразделения
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в эфире Польского телевидения, что альянс не намерен направлять на Украину боевые подразделения.
00:20
Непомнящий сыграл вничью с Абасовым в первом круге турнира претендентов — 2024
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с азербайджанцем Ниджатом Азад оглы Абасовым в первом круге турнира претендентов 2024 года.
00:18
Грин: Украина не предлагает США и американцам ничего, кроме отмывания денег
Украина не предлагает США и американцам ничего, кроме отмывания денег, заявила член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин.
00:11
Карпов: Адиев будет совмещать посты главного тренера сборной Казахстана и «Ахмата»
Российский специалист Магомед Адиев не покинет должность главного тренера сборной Казахстана после назначения в грозненский «Ахмат».
00:08
Слуцкий: нападение на Чибиса — вероломный акт против всех жителей России
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса вероломным актом против всех жителей России.
00:05
СК: сотрудники Росгвардии при задержании ранили напавшего на Чибиса
Сотрудники Росгвардии во время задержания ранили мужчину, напавшего с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.
00:03
Опасность атаки БПЛА объявлена в Белгородской области
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА.