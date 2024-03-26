Politico: внимание Белого дома к Украине снизилось на фоне Израиля

После 7 октября Джо Байден стал чаще упоминать в своих выступлениях Израиль, чем Украину, пишет Politico. В Белом доме уверяют, что поддержка Киева остаётся прежней, однако в действительности президент США больше говорил об Израиле, потому что конфликт с ХАМАС «высасывал весь кислород внешней политики».
Согласно анализу Politico, в последние месяцы 2023 года президент Джо Байден сместил акценты в своих публичных высказываниях с конфликта на Украине на войну между Израилем и ХАМАС, уделив меньше эфирного времени Киеву в критический момент противостояния с Россией.
Politico подсчитала количество стенограмм и пресс-релизов из Белого дома, а также пресс-релизов лидеров конгресса, в которых упоминались Украина, Израиль или связанные с ними термины, такие как Зеленский, Нетаньяху, Путин или ХАМАС. Для стенограмм учитывались только те случаи, когда президент Байден упоминал одно из ключевых слов.
Данные анализа показывают, что с января по 7 октября 2023 года, дня нападения ХАМАС на Израиль, Байден упоминал Украину около 32 раз в месяц. После нападения, в январе 2024 года, этот показатель снизился до менее чем 22 раз в месяц. В феврале 2024 года этот показатель снова вырос, когда в конгрессе возобновились дебаты о включении дополнительного пакета помощи как Киеву, так и Израилю. Упоминания об Украине первоначально пошли на спад, поскольку Израиль «высасывал весь кислород внешней политики», отмечает профессор Университета Джонса Хопкинса Стивен Дэвид.
Белый дом настаивает на том, что внимание Байдена к Украине не ослабевает. Тем не менее после 7 октября количество упоминаний Украины со стороны Байдена заметно снизилось. С октября по декабрь президент ежемесячно упоминал Израиль примерно в два раза чаще, чем Украину. Несмотря на усилия Байдена и поддержку Киева со стороны высокопоставленных республиканцев, Белый дом так и не придумал, как убедить палату представителей добиться выделения средств на Украину и при этом умиротворить демократов.
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