Ouest-France: позиция Макрона по Украине обрушила его рейтинг

После слов президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке западных войск на Украину его популярность продолжает падать, приводит Ouest-France результаты интернет-опроса Odoxa. Почти 70% французов считают, что он плохо исполняет свои обязанности, и лишь 33% считают Россию противником, с которым надо бороться.

В марте популярность Макрона продолжает падать: по данным интернет-опроса Odoxa, 69% французов считают, что он плохой президент, пишет Ouest-France. По сравнению с концом 2023 года, его рейтинг снизился на четыре пункта.

Настаивая на возможной отправке западных войск на Украину, президент в глазах половины опрошенных добивался политических целей. По их словам, прежде всего это нужно для «фокусировании внимания французов и СМИ на международной теме, которая выставляет его в лучшем свете».

При этом рекордно малое число опрошенных (33%) видят в России противника, с которым надо сражаться. Большинство (53%) считают её скорее «неизбежным злом, с которым приходится иметь дело».