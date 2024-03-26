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Ouest-France: позиция Макрона по Украине обрушила его рейтинг

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После слов президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке западных войск на Украину его популярность продолжает падать, приводит Ouest-France результаты интернет-опроса Odoxa. Почти 70% французов считают, что он плохо исполняет свои обязанности, и лишь 33% считают Россию противником, с которым надо бороться.
Ouest-France: позиция Макрона по Украине обрушила его рейтинг
AP

В марте популярность Макрона продолжает падать: по данным интернет-опроса Odoxa, 69% французов считают, что он плохой президент, пишет Ouest-France. По сравнению с концом 2023 года, его рейтинг снизился на четыре пункта.

Настаивая на возможной отправке западных войск на Украину, президент в глазах половины опрошенных добивался политических целей. По их словам, прежде всего это нужно для «фокусировании внимания французов и СМИ на международной теме, которая выставляет его в лучшем свете».
 
При этом рекордно малое число опрошенных (33%) видят в России противника, с которым надо сражаться. Большинство (53%) считают её скорее «неизбежным злом, с которым приходится иметь дело».
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источник
Ouest-France Франция Европа
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