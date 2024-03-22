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WION: весь мир надеется, что дипломатия сможет предотвратить ядерную войну

Материал представлен в переводе ИноТВ
Продолжающееся расширение НАТО, включая строительство новых баз вблизи Чёрного моря и призывы отправить войска на Украину, вызывает ответную жёсткую реакцию со стороны России. Всё чаще звучат заявления о возможном применении ядерного оружия, что повышает риск полномасштабного конфликта. Эксперты предупреждают, что ситуация превращается в пороховую бочку и всем сторонам необходимо срочно принять меры по её урегулированию, передаёт WION.

Искра способна зажечь пламя, которое может фактически охватить весь мир. Конфликт на Украине отбрасывает зловещую тень: призрак НАТО и России, вступающих в открытый конфликт, нависает над всем миром. И наш следующий репортаж расскажет вам, что последовательность, казалось бы, небольших действий угрожает разжечь гораздо больший пожар. Давайте посмотрим!

Опасная риторика льётся как с Запада, так и от России. Западный военный блок НАТО пополняет свои ряды новыми членами, стремясь приблизиться к российским границам. С другой стороны, российский президент, только что одержавший оглушительную победу на выборах, высказывает пугающее предупреждение.

ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: Я думаю, что в современном мире возможно всё. Но как я уже говорил, всем ясно, что это будет всего в шаге от начала полномасштабной третьей мировой войны. Я думаю, что вряд ли кто-то в этом заинтересован.

Президент Франции хочет отправить войска на Украину: Эммануэль Макрон предполагает, что в какой-то момент Запад может начать наземные операции, чтобы противостоять российским силам, — предложение, которое немцы отвергли.

БОРИС ПИСТОРИУС, министр обороны Германии: Я имею в виду, нет-нет, извините, чтобы внести ясность, — канцлер уже несколько раз подчеркнул: никаких военных на территории Украины. И на данный момент к этому нечего добавить.

НАТО быстро расширяет своё военное присутствие в Восточной Европе. Альянс строит новую авиабазу стоимостью 2,7 миллиарда долларов в Румынии, чтобы усилить свои возможности в Черноморском регионе. НАТО называет это оборонительным шагом. Россия рассматривает это как угрожающий манёвр.

Эксперты предупреждают, что это пороховая бочка: что постоянно продвигающаяся вперёд граница НАТО приведёт к ответному сопротивлению и негативно повлияет на весь сложившийся после холодной войны миропорядок. Не говоря уже о том, что Россия обладает крупнейшим в мире арсеналом ядерного оружия — который, по её словам, она применит, если столкнётся с угрозой для существования.

АНТОНИУ ГУТЕРРЕШ, Генсекретарь ООН: Мы с распростёртыми объятиями привнесли суровую реальность надвигающегося дня ядерной катастрофы в повседневную жизнь миллионов людей по всему миру. Госпожа президент, человечество не сможет пережить продолжение Оппенгеймера.

Чтобы соблюдать хрупкий баланс между сдерживанием российской агрессии и при этом избегать напряжённости, от всех сторон требуется открытое общение, а также стремление предотвратить нагнетание обстановки. Весь мир наблюдает за этим в надежде, что дипломатия восторжествует и предотвратит потенциально катастрофическую войну.

Репортаж бюро WION (World Is One).

Дата выхода в эфир 20 марта 2024 года. 

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источник
WION Индия Азия
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