Продолжающееся расширение НАТО, включая строительство новых баз вблизи Чёрного моря и призывы отправить войска на Украину, вызывает ответную жёсткую реакцию со стороны России. Всё чаще звучат заявления о возможном применении ядерного оружия, что повышает риск полномасштабного конфликта. Эксперты предупреждают, что ситуация превращается в пороховую бочку и всем сторонам необходимо срочно принять меры по её урегулированию, передаёт WION.
Искра способна зажечь пламя, которое может фактически охватить весь мир. Конфликт на Украине отбрасывает зловещую тень: призрак НАТО и России, вступающих в открытый конфликт, нависает над всем миром. И наш следующий репортаж расскажет вам, что последовательность, казалось бы, небольших действий угрожает разжечь гораздо больший пожар. Давайте посмотрим!
Опасная риторика льётся как с Запада, так и от России. Западный военный блок НАТО пополняет свои ряды новыми членами, стремясь приблизиться к российским границам. С другой стороны, российский президент, только что одержавший оглушительную победу на выборах, высказывает пугающее предупреждение.
ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России:Я думаю, что в современном мире возможно всё. Но как я уже говорил, всем ясно, что это будет всего в шаге от начала полномасштабной третьей мировой войны. Я думаю, что вряд ли кто-то в этом заинтересован.
Президент Франции хочет отправить войска на Украину: Эммануэль Макрон предполагает, что в какой-то момент Запад может начать наземные операции, чтобы противостоять российским силам, — предложение, которое немцы отвергли.
БОРИС ПИСТОРИУС, министр обороны Германии:Я имею в виду, нет-нет, извините, чтобы внести ясность, — канцлер уже несколько раз подчеркнул: никаких военных на территории Украины. И на данный момент к этому нечего добавить.
НАТО быстро расширяет своё военное присутствие в Восточной Европе. Альянс строит новую авиабазу стоимостью 2,7 миллиарда долларов в Румынии, чтобы усилить свои возможности в Черноморском регионе. НАТО называет это оборонительным шагом. Россия рассматривает это как угрожающий манёвр.
Эксперты предупреждают, что это пороховая бочка: что постоянно продвигающаяся вперёд граница НАТО приведёт к ответному сопротивлению и негативно повлияет на весь сложившийся после холодной войны миропорядок. Не говоря уже о том, что Россия обладает крупнейшим в мире арсеналом ядерного оружия — который, по её словам, она применит, если столкнётся с угрозой для существования.
АНТОНИУ ГУТЕРРЕШ, Генсекретарь ООН: Мы с распростёртыми объятиями привнесли суровую реальность надвигающегося дня ядерной катастрофы в повседневную жизнь миллионов людей по всему миру. Госпожа президент, человечество не сможет пережить продолжение Оппенгеймера.
Чтобы соблюдать хрупкий баланс между сдерживанием российской агрессии и при этом избегать напряжённости, от всех сторон требуется открытое общение, а также стремление предотвратить нагнетание обстановки. Весь мир наблюдает за этим в надежде, что дипломатия восторжествует и предотвратит потенциально катастрофическую войну.
Три страны Запада начали подпитывать Украину электроэнергией после нанесения ВС России массированного удара по её энергосистеме, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов со ссылкой на источник из украинского Минэнерго.
Франции и её президенту Эммануэлю Макрону, который допускает отправку войск на Украину, нужно помнить, что эти военные станут приоритетной целью для армии России, заявил постоянный представитель при ООН Василий Небензя, а также напомнил, что предыдущая попытка Парижа объединить Европу на антироссийской основе потерпела фиаско.
Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что Пекин голосовал против проекта резолюции Вашингтона по ситуации в секторе Газа в том числе потому, что в нём устанавливалось предусловие для прекращения огня.
Травматолог Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы Александр Григорьев настоятельно рекомендовал использовать детские автомобильные кресла при перевозке ребёнка в машине.
Бывший Верховный главнокомандующий силами Североатлантического альянса в Европе Жан-Поль Паломерос сообщил, что украинской армии не хватает средств ПВО для перехвата ракет ВС России и Запад не может исправить это.
С учётом снижения рождаемости во всём мире прогноз о сокращении населения Земли впервые с пандемии чумы, вероятнее всего, оправдается, заявил профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху после переговоров с госсекретарём Соединённых Штатов Энтони Блинкеном сообщил, что Израиль хотел бы рассчитывать на поддержку Вашингтона в вопросе проведения наземной операции в Рафахе, но готов провести её и самостоятельно.
Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина рассказала, что весенний рацион должен быть разнообразным, чтобы восполнить недостаток витаминов и минералов, необходимых для нормальной работы иммунной и нервной систем.
Программа по подготовке медиатехнологов «Мастерская новых медиа» начала новый образовательный год, первый медиапоток собрал 76 специалистов из 29 регионов России и впервые — участников из Белоруссии и Бельгии.
Министерство иностранных дел Германии принимает к сведению слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что страна находится в состоянии войны с тех пор, как в зоне СВО образовалась «компашка» Украины и Запада.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что вывод из строя Днепровской гидроэлектростанции (Днепрогэс) в подконтрольном ВСУ городе Запорожье лишил Украину мощного источника энергии.