Военный эксперт: если кто-то и применит ядерное оружие, это будет Байден
Дата выхода в эфир 19 марта 2024 года.
Дата выхода в эфир 19 марта 2024 года.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о присвоении названий двум строящимся станциям столичного метро. Они будут называться «ЗИЛ» и Достоевская».
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что порядка 25 тыс. мероприятий было организовано в столице с помощью сервиса «Вместе с культурой» с момента его запуска на портале mos.ru в 2021 году.
В Москве благоустроили участок вблизи вокзала Шелепиха. Специалисты провели реконструкцию участка улично-дорожной сети протяжённостью 170 м, а также железнодорожного путепровода через Шмитовский проезд длиной 54,3 м.
На ВДНХ открылась фотовыставка под названием «Московский Кремль». Она располагается во входной зоне павильона «Макет Москвы».
ВС Украины охотятся дронами за мирным населением прифронтовых регионов в Запорожской области, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Американский консерватор и ведущий RT Рик Санчес, комментируя обвинения западных СМИ в адрес организаторов выборов президента России якобы в авторитаризме и электоральных манипуляциях, напомнил, как в 2020 году в ходе президентских выборов в США демократы «поиграли с цифрами» и попросили выйти из гонки кандидата, который был популярнее американского лидера Джо Байдена.
Федерация альпинизма России (ФАР) сообщила, что Международная федерация скайраннинга (ISF) аннулировала командный результат национальной сборной на чемпионате мира.
В Соединённых Штатах отказались от лётных испытаний самолёта AC-130J Ghostrider, который вооружён лазерной пушкой, заявили в Командовании специальных операций ВВС США.
Депутат Государственной думы Андрей Гимбатов рассказал, что в настоящий момент идёт работа над законопроектом о регулировании оборота трофейного оружия в России.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал поражение от «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Первый пациент с имплантом компании Neuralink в мозге смог сыграть в шахматы, передвигая курсор по игровой доске на экране ноутбука при помощи силы мысли.
Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что перехваты рапортов командования украинских войск говорят о тяжёлом положении ВСУ на Купянском участке фронта.
Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс высказался о капитане «Вашингтона» Александре Овечкине.
В России для блогеров могут ввести отдельное наказание в Уголовный кодекс и кодекс об административных правонарушениях, пишет газета «Известия».
Самолёт Ил-76 с гумпомощью общим весом 29 т вылетел в аэропорт египетского города Эль-Ариш, после чего представители Египетского общества Красного Полумесяца передадут его в сектор Газа.
Организаторы турнира WTA 1000 в Майами предоставили белоруске Арине Соболенко дополнительный день отдыха.
После завершение специальной военной операции Россия восстановит силы своей армии быстрее, чем страны Европы, пишет газета The Wall Street Journal.
Бывший нападающий «Реала» и сборной Бразилии Робиньо приговорён к девяти годам тюрьмы.
Зимбабве хочет развивать отношения с Россией, несмотря на давление со стороны Соединённых Штатов, сообщил российский посол в африканской стране Николай Красильников.
Товарооборот России и Японии в феврале 2024 года по сравнению с показателями, зафиксированными за тот же период прошлого года, сократился на 16,5% — до 104,1 млрд иен (около $690 млн).
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поднялся на 13-е место по очкам среди всех игроков в истории НХЛ.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности.
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили десять снарядов РСЗО Vampire над территорией Белгородской области.
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто».
Власти Аргентины рассматривают возможность покупки у Дании американских истребителей F-16, пишет газета La Nación со ссылкой на аргентинское Министерство обороны.
«Лос-Анджелес» обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Фигуристка из Бельгии Луна Хендрикс лидирует после короткой программы на чемпионате мира в Монреале.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе запущено оповещение о ракетной опасности.
«Даллас» победил «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов сообщил, что сотрудники украинских военкоматов похищают мужчин призывного возраста в Одессе и Николаеве для их дальнейшей отправки под Крынки на Херсонском направлении.
«Вашингтон» проиграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что после ночных взрывов в Киеве пострадало два предприятия.
Украинский конфликт стал поводом для разногласий между Чехией и Словакией, отметил обозреватель The Washington Post Ишан Тхарур.
Центральный районный суд Новосибирска постановил арестовать актёра Никиту Кологривого по делу о мелком хулиганстве.
Двое жителей Мариуполя задержаны по подозрению в публичном оправдании терроризма, говорится в заявлении УФСБ России по ДНР.
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что украинские власти уделяют слишком мало внимания потребностям ВСУ.
Военнопленный наёмник из Грузии Мамука Гацарели рассказал, что в состав «Грузинского национального легиона», который участвует в зоне спецоперации на стороне ВСУ, входят наёмники из Великобритании, Японии, Израиля, Армении и Азербайджана.
Сотрудники МЧС России на руднике «Пионер» в Амурской области пробурили скважину до застрявших 13 горняков, заявили в ведомстве.
На территории Киева произошла очередная серия взрывов, третья за ночь по счёту.
В Генпрокуратуре считают информацию о гибели бизнесмена Олега Кана инсценировкой. Об этом заявил представитель ведомства во время заседания Арбитражного суда.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что жители Работина в Запорожской области воспринимают присутствие ВСУ как оккупацию.
В результате ДТП на региональной автодороге «Умнас» в Ханагаласском районе Якутии погибли четыре человека, ещё четверо пострадали. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
В Киеве прогремела серия взрывов.
Великобритания собирается создать из высокоманёвренных сил НАТО буферную зону вокруг Киева. Такое мнение высказали член-корреспондент Академии военных наук, эксперт Лиги военных дипломатов Александр Бартош и доктор технических наук, профессор Академии военных наук Анатолий Летяго.
Российские ударные вертолёты Ми-35 и Ка-52 уничтожили неуправляемыми авиаракетами опорный пункт и живую силу украинских войск на Купянском направлении. Об этом заявило Минобороны России.
Южная группировка войск уничтожила склады с боеприпасами и личным составом украинской армии на Авдеевском направлении, сообщило Минобороны России.
Российские расчёты крупнокалиберных орудий 2А36 «Гиацинт-Б» уничтожили четыре блиндажа с личным составом украинской армии на Донецком направлении фронта, заявили в Минобороны России.
Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что военнослужащие за сутки поразили 350 целей ВСУ, в том числе 16 опорников.
Аналитики провели опрос и выяснили, что большинство респондентов (64%) отмечают рост числа агрессивных водителей с приходом весны. Результаты исследования есть в распоряжении RT.
Хабаровский суд вынес приговор девятерым иностранцам за спонсирование международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*.