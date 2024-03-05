Hill: модернизация полувековых ядерных ракет бьёт Штаты по кошельку

Когда в США были развёрнуты ракеты Minuteman III, предполагалось, что они будут служить не более 10 лет, но в итоге они стоят уже полвека, пишет The Hill. Ещё Барак Обама принимался за планы по их модернизации и замене, но его приоритеты изменились. Теперь же цены на ракеты ещё сильнее выросли, стоимость программы превысила $130 млрд.

Ещё Барак Обама, будучи президентом США, в 2016 году решил модернизировать всю американскую ядерную триаду: межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования, подводные лодки и бомбардировщики, пишет The Hill. И прежде всего речь идёт о модернизации ракет Minuteman III, которые стоят на вооружении у США уже почти полвека.

Однако с тех пор цены сильно выросли. С 2015 года стоимость этой программы увеличилась более чем вдвое и превысила $130 млрд. Программа включает в себя замену или модернизацию 400 развёрнутых ракет, их шахт, пусковых центров и других неотъемлемых частей, а также новое строительство на трёх базах ВВС.

Эксперты отмечают, что Штаты впервые запускают одновременно и «модернизацию ядерных арсеналов, и обычных вооружений, и американский бюджет не позволяет заниматься этим в один момент. Некоторые специалисты предлагают сократить количество ядерных боеголовок у США, чтобы сэкономить средства.

Первые ракеты Minuteman III были развёрнуты в 1970 году, напоминает автор статьи. Предполагалось, что они прослужат не более 10 лет, но американские военные до сих пор на них полагаются. По данным представителей Пентагона в 2017 году, первая модель Minuteman стоила около $17 млрд с поправкой на инфляцию, и они надеялись, что их замена будет примерно такой же. Военные рассчитывают, что ракеты Sentinel обойдутся дешевле, чем Minuteman.

При этом они понимают, что расходы будут расти по мере закупок компонентов. Но политики из Республиканской партии обвиняют в этом администрацию Байдена, которая, по их словам, имела широкие возможности для поощрения инноваций, выполнения программ и расширения внутреннего промышленного потенциала, но не справлялась с этим.

Предполагается, что работа над модернизацией начнётся в течение следующих нескольких лет, а ввод в эксплуатацию Sentinel состоится в 2029-2030 годах. Основное внимание будет сосредоточено на создании 400 ракет взамен развёрнутых и оснащении их модернизированными боеголовками с плутониевыми зарядами. Вторая часть проекта — это реконструкция каждой из 450 стартовых площадок, включая подземные шахты и центры управления запуском.

Некоторые эксперты настаивают, что важность ракет в составе ядерной триады должна быть пересмотрена, отмечает автор статьи. Так, американские атомные подводные лодки, которые патрулируют мировые океаны, действуют скрытно от противников. Американские ядерные бомбардировщики трудно поразить, и их также можно отозвать, даже если они направляются для удара по цели. Но ракеты размещаются в сельской местности на западе США у всех на виду. И если по ним будет нанесён удар, большая часть континента будет опустошена, пишет The Hill.