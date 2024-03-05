Hill: модернизация полувековых ядерных ракет бьёт Штаты по кошельку
Мятежники-хуситы из движения «Ансар Аллах» сообщили о нанесении удара по двум эсминцам США в Красном море.
В УГИБДД по Тюменской области заявили, что на 35-м км трассы Тюмень — Ханты-Мансийск человек погиб в результате того, что часть колеса автомобиля КамАЗ влетела в форточку эвакуатора, который двигался по соседней полосе.
Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал о работе в Китае.
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка объявил, что не покинет московский клуб до окончания контракта.
Воздушную тревогу объявили в четырёх регионах Украины. Об этом следует из данных официального ресурса для оповещения населения.
Пресс-служба Боснийской федерации футбола опубликовала расширенный список игроков национальной команды на матч плей-офф отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года со сборной Украины.
Прокуратура Московской области заявила о возбуждении уголовного дела после обнаружения в подмосковной Истре младенца с переломами и гематомами.
Болельщики римского «Лацио» скандировали фашистские кричалки перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что высокопоставленные чиновники в США негативно отнеслись к удару украинской армии по самолёту Ил-76 в Белгородской области, перевозившему пленных ВСУ.
Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что у украинской армии есть «план» по достижению побед на поле боя.
Президент России Владимир Путин в Ставрополе по видеосвязи принял участие в церемонии открытия новых производственных объектов.
Московский ЦСКА потерпел поражение от казанского УНИКСа в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Военная хроника проанализировала уничтожение РСЗО HIMARS ВСУ в районе Никаноровки в Донецкой Народной Республике.
Петербургский СКА одержал победу над нижегородским «Торпедо» в третьем матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Президент России Владимир Путин разрешил «Газпрому» и его дочерним организациям ограничивать раскрытие информации.
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью для телеканала «Соловьёв LIVE», кадры которого были показаны в эфире телеканала «Россия 1», назвал «абсолютным провалом» израильской разведки атаку ХАМАС 7 октября.
Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Артур назвал главную разницу футбола в России и Бразилии.
Президент России Владимир Путин поддержал идею о создании аграрных классов в российских школах.
Российский тренер Александр Григорян перед товарищеским матчем между сборными России и Сербии по футболу ответил на вопрос, есть ли опасение, что футболисты из топовых европейских клубов не приедут в Москву, боясь возможных последствий.
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что слова французского президента Эммануэля Макрона о возможности отправки европейских военных на Украину ведут к развязыванию ядерной войны.
Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) призвала российские власти ввести ввозные пошлины для вина из государств — членов НАТО в 200%.
Спортивный журналист Василий Уткин высказал мнение, сможет ли «Спартак» выиграть РПЛ в текущем сезоне.
Отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире канала «Прямой» заявил о новой мощной тактике российских войск.
Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что у него никогда не возникало желания попытаться переубедить маму из-за возвращения в смешанные единоборства.
В пресс-службе ГУ МВД по Республике Башкортостан заявили, что полицейским удалось установить личности подростков, потушивших Вечный огонь в парке Уфы.
Великобритания исключила из санкционного списка основателя газовой компании «Итера» Игоря Макарова. Об этом сообщили в британском казначействе.
Румынская теннисистка Симона Халеп высказалась о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) сократить ей дисквалификацию.
Президент России Владимир Путин заявил о важности налаживания нормальной жизни в Донбассе и Новороссии
Российская фигуристка Евгения Медведева высказала мнение, что «Динамо» сможет побороться за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.
Продажи новых автомобилей в феврале выросли на 30% по сравнению с данными за январь. Об этом говорится в статье «Известий».
В Крыму со вторника, 5 марта, запустили новый автобусный маршрут Старый Крым — Феодосия.
Омский «Авангард» одержал победу над тольяттинской «Ладой» в третьем матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов сообщил, что не собирается проводить боксёрские поединки.
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что США падут, если массовая миграция в страну продолжится.
Заявки на конкурс «Семья года» в Ульяновской области можно будет подать с 1 по 10 апреля.
Следственный комитет России передал в суды 90 тыс. уголовных дел. Об этом на заседании, посвящённом итогам работы ведомства в 2023 году, рассказал его глава Александр Бастрыкин.
В понедельник, 4 марта, Нижний Новгород установил новый температурный рекорд.
Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос кредитования предприятий агропромышленного комплекса (АПК) в новых регионах.
Лауреат окружного конкурса по родным языкам Ольга Пандо рассказала о методиках преподавания, которые помогли ей пройти в заключительный этап всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы».
Призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая высказала мнение касательно смены гражданства российскими спортсменами.
Санкт-Петербург продолжает принимать участие в восстановлении Мариуполя. В новую программу помощи вошли 98 объектов.
Российский президент Владимир Путин рассказал, что у России в настоящее время практически нет зависимости от импорта продуктов.
Президент России Владимир Путин поручил главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву держать на контроле ситуацию с ценами на дизельное топливо для аграриев.
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о целях на будущее и о планировании.
В Удмуртии более 150 детей получили дорогостоящее лечение в 2023 году благодаря фонду «Круг добра», заявили в пресс-службе регионального Минздрава.
Согласно новому исследованию, 34% россиян задерживаются на работе каждый день, а 13% утверждают, что работают без выходных.
Истребитель Су-27 не допустил нарушения границы тремя самолётами Воздушно-космических сил Франции в Чёрном море.
Пользователи со всего мира сообщили, что испытывают трудности с доступом к соцсетям Facebook* и Instagram*. Об этом следует из данных сервиса Downdetector.
Практикующий психолог, писатель, кандидат психологических наук Михаил Хорс выразил мнение, что завышенные ожидания являются одной из причин выгорания на работе.
Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала ситуацию вокруг форварда красно-белых Квинси Промеса.