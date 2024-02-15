Das Erste: без США у Европы возникнут проблемы не с ядерным, а с обычным оружием

В НАТО сегодня обсуждается помощь Украине, а также оборонные возможности самой Европы, сообщает Das Erste. По оценкам, если США заблокируют свои обязательства перед Европой, костяк европейской обороны будет сломан. При этом проблемы у европейцев возникнут, в первую очередь, с традиционными видами вооружений.
Министры обороны стран НАТО обсуждают сегодня помощь Украине и собственные оборонные возможности, сообщает телеканал Das Erste. Если США уйдут из Европы, там могут возникнуть трудности, особенно в области конвенциональных вооружений. У западного альянса хватает проблем. Слишком мало боеприпасов для Украины, зашедший в тупик конфликт с многочисленными жертвами и отсутствием перспектив решения путём переговоров, временное прекращение американской военной помощи, в которой так нуждается Киев.
«Ядерные дебаты — это последнее, что нам сейчас нужно», — заявил министр обороны Германии Борис Писториус в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также считает, что сейчас не время подрывать авторитет ядерного сдерживания, тем более что американский щит ядерной обороны для Европы — это практически единственное, что ещё не было поставлено под сомнение в стратегических документах лагеря Трампа.
По мнению экспертов, основная проблема европейцев сейчас связана с традиционными видами вооружений. Если США заблокируют свои обязательства перед Европой, костяк европейской обороны будет сломан. Американские солдаты будут выведены из Европы, а вместе с ними уйдут и такие возможности, как разведка, воздушный транспорт и способность быстрого развёртывания боевых подразделений с большими запасами боеприпасов, — то есть всё то, чего не хватает большинству европейских армий.
Недостатки планируется устранить путём масштабного перевооружения. Однако координация европейских закупок не работает: национальные интересы берут верх. Кроме того, США ожидают от Европы более активной помощи Украине, что готовит европейской обороне ещё больше трудностей.
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