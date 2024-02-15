Провал стамбульских соглашений и готовность к переговорам — экс-генерал НАТО назвал самые важные моменты интервью Путина Такеру Карлсону

По мнению бывшего начальника Военного комитета НАТО, в интервью российского президента Такеру Карлсону присутствовало два основных момента. Во-первых, оно подтвердило провал стамбульских переговоров, которые успели зайти очень далеко. Во-вторых, Владимир Путин ещё раз подчеркнул готовность к диалогу — при условии прекращения военной поддержки Украины, поясняет Харальд Куят в эфире Weltwoche.

Приветствую вас в специальном выпуске Weltwoche. Меня зовут Роман Целлер, и сегодня я приветствую вас из Берлина. Сегодня со мной крайне интересный, авторитетный гость, один из самых известных, кого мы вообще могли заполучить, — Харальд Куят, бывший генерал НАТО. Большое спасибо, что вы нашли для нас время. И первый вопрос. Недавно мы увидели это значимое, историческое интервью Такера Карлсона с российским президентом Владимиром Путиным, о котором в унисон критически написали все СМИ. Ничего иного и ждать не приходилось, вы и сами так сказали. И мой вопрос к вам следующий: какой самый важный вывод вы сделали из этого разговора с президентом Путиным из России?

ХАРАЛЬД КУЯТ, экс-председатель Военного комитета НАТО: Я сделал два вывода. Первый вывод: он подтвердил то, что я исследовал вместе с профессором Функе, а именно — провал стамбульских переговоров, которые продвинулись очень далеко, вплоть до документа, который был предварительно подписан. Он это подтвердил. За последнее время он подтвердил это уже несколько раз, но здесь, в этом интервью, он ещё раз сделал это подробно.

Второй момент: он сказал — мы всегда были готовы к переговорам, и мы, как и прежде, готовы к переговорам. Разумеется, предпосылкой для этого является прекращение поддержки Украины — военной поддержки Украины. Я считаю, что эти два послания были самыми важными.

Дата выхода в эфир 14 февраля 2024 года.