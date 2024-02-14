SwebbTV: Запад отказался от свободы слова и превратился в «пузырь лжи»

Западные лидеры «разводят болтовню» о борьбе с так называемой дезинформацией в интернете, однако на самом деле вся ответственность за ложь лежит именно на правящих элитах. О какой-либо реальной свободе слова в западных странах уже нельзя даже говорить, и то, с чем борются власти предержащие, на самом деле никакая не дезинформация, а наоборот — правда. Об этом заявляет шведский аналитик Ларс Берн в эфире портала SwebbTV.

Запад ждёт мрачное будущее, ведь он превратился в своего рода «пузырь лжи и дезинформации». Об этом заявил шведский аналитик Ларс Берн в эфире портала SwebbTV. «Властная элита» заявляет, что борется с «дезинформацией», но на самом деле это именно лидеры западного мира распространяют ложь. Вот, почему они так боятся альтернативных средств массовой информации.

«Мне грустно за ту часть мира, к которой мы принадлежим, — сетует Берн и продолжает: — Запад сегодня находится в таком кризисе, что можно только мрачно смотреть на судьбу, которая ожидает Швецию и другие западные страны. Наше руководство не выдерживает совершенно никакой критики».

По его словам, западные правящие круги больше всего боятся раскрытия правды и намеренно называют её «дезинформацией». То, как находящиеся у власти политики на Западе себя ведут, ярко «иллюстрирует состояние руководства» западных стран, отмечает Берн.

Резкая реакция со стороны некоторых властных кругов на интервью Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным является ещё одним примером положения дел на Западе. «Другая сторона не имеет права голоса. Реакция на это интервью невероятно чётко показывает, что мы отказались от свободы слова. В западном мире элита решает, что можно, а что нельзя говорить», — поясняет Берн.

Глобалистская организация «Всемирный экономический форум» недавно назвала «дезинформацию» самой большой угрозой в мире, хотя ей занимаются сами западные лидеры, пишет SwebbTV со ссылкой на слова Ларса Берна.