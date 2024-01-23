Fria Tider: шведское телевидение опубликовало материал, где всеобщие выборы по всему миру называются «угрозой демократии»

Шведский государственный телеканал SVT опубликовал материал, где говорится том, что всё больше стран по всему миру «допускают» проведение всеобщих выборов, а это якобы представляет собой «угрозу демократии», передаёт Fria Tider. По мнению шведских «экспертов по демократии», зачастую случается так, что люди голосуют «неправильно». Оказывается, понятие «демократия» включает в себя не столько право граждан выбирать своих лидеров, сколько приверженность избранных лидеров к целям глобальной повестки.

«Никогда ещё в истории так много людей не имели возможности проголосовать на различных выборах, как в 2024 году. Однако лишь сам факт проведения половиной человечества выборов не означает, что это положительно скажется на развитии демократии», — говорится в статье на новостном сайте государственного шведского телеканала SVT, сообщает Fria Tider.

Далее SVT предоставляет слово «экспертам по демократии», которые рассуждают о проблемах классического определения понятия «демократия», которое гласит, что демократия означает именно народное правление на основе свободных и тайных выборов.

В последние годы средства массовой информации и власти ЕС и США приняли другое, более современное определение демократии. Согласно ему, понятие «демократия» не означает, что население голосует за своих лидеров на всеобщих выборах, люди должны ещё и голосовать за либеральные или социалистические партии, чтобы их страны считались «демократическими».

Согласно этой точке зрения, Венгрия, например, не считается на Западе демократической страной, поскольку правящая партия там не является ни социалистической, ни либеральной, а «только лишь» выбранной народом. Поэтому в прошлом году парламент ЕС проголосовал за резолюцию, в которой говорится, что Венгрия является не демократией, а «гибридным режимом», хотя, в отличие от Швеции, восточноевропейскую страну никогда не обвиняли в отсутствии свободных и тайных выборов, отмечает автор статьи.

Даже телеканал SVT теперь перестал называть демократии демократиями и вместо этого использует формулировку «страны с выборами», чтобы включить в это понятие те демократии, где население голосует за политические силы правого толка.

«Половина населения мира в этом году проживает в странах, где проводятся выборы», — заявил репортёр Оскар Гилландер в статье для SVT, где говорится, что рекордно высокий уровень народного правления в мире на самом деле означает, что демократия находится «в упадке».

По словам экспертов телеканала, состояние нынешней демократии на планете «вернулось на тот же уровень, что и до падения Берлинской стены в 1989 году». По их убеждению, уровень демократии определяется не тем, может ли население выбирать своих лидеров или нет, а тем, насколько лояльно избранное правительство к «глобальным целям», «работе с климатом» и «переходному периоду». «И тут дело в том, чтобы население проголосовало за «правильных» политических лидеров», — объясняет научный сотрудник левого толка при Институте внешней политики и эксперт по демократии в SVT Гунилла Райшль.

В то же время на странице статьи SVT показывает на заднем плане видеоролика душераздирающие кадры, на которых видно, как беженцы пытаются пересечь Средиземное море, демонстранты ломают Берлинскую стену, а также архивные снимки в тревожном ключе таких людей, как Йорг Хайдер и Найджел Фарадж, резюмирует Fria Tider.