Доктор философии в области исследований мира и развития Фрида Странне обеспокоена нынешней ситуацией с атмосферой политических дебатов, царящей в её родной Швеции. По мнению учёного, сейчас в скандинавском королевстве в публичных дебатах уделяется внимание только лицам с милитаристскими и пронатовскими взглядами, а тонкие и миролюбивые голоса запуганы и вынуждены молчать, пишет издание Nya Dagbladet. Всему виной крупнейшие средства массовой информации, которые проигнорировали свою миссию по предоставлению читателям и слушателям разностороннего контекста, разнообразия экспертных мнений и точек зрения, не совпадающих с линией, занимаемой шведским правительством.

Доктор философии в области исследований мира и развития Фрида Странне обеспокоена нынешней ситуацией с атмосферой политических дебатов, царящей в её родной Швеции. По мнению учёного, сейчас в скандинавском королевстве в публичных дебатах уделяется внимание только лицам с милитаристскими и пронатовскими взглядами, а тонкие и миролюбивые голоса запуганы и вынуждены молчать, пишет издание Nya Dagbladet.

«Наши политики скорее подготовят нас к отправке нашей молодёжи в будущие войны, чем прислушаются к знаниям, которые учат нас тому, как предотвратить войну», — мрачно заявляет Фрида Странне.

На страницах таблоида Aftonbladet Странне отмечает, что шведские дебаты по вопросу НАТО характеризуются «ограничениями», а людям не разрешено обсуждать войну подробно и по фактам. По её словам, лишь небольшой горстке участников дебатов и экспертов позволили решить, как шведской общественности следует понимать произошедшее. Народу Швеции рассказывали, что если просто закинуть побольше оружия в военную машину, а потом и ещё немного, то скоро наступит «победа». Кроме того, шведов убеждали в том, что расширение НАТО не имело «ничего общего» с событиями на Украине, что переговоры о перемирии невозможны и что идёт борьба «между свободой и повсеместной тиранией».

Исследователь отмечает, что тех, кто в Швеции выступал против воинственного нарратива в сугубо чёрно-белых тонах, обвиняли в том, что они «работают на Путина», а те, кто был за мирное решение и переговоры, подвергались личным нападкам и оскорблениям. Исторические факты отвергались и высмеивались, хотя они были центральными в собственной аналитике Вашингтона после окончания холодной войны. Украинскому конфликту вообще не посчитали нужным предавать какой-либо контекст, считает Странне.

Созданный политический климат стал хрестоматийным примером того, как не должны выглядеть свободные и открытые дебаты. Гражданам и должностным лицам не была предоставлена ​​возможность понять различные варианты действий в новой неопределённой среде, в которой находится страна, и особенно тяжело было тем, кто стремился к миру. Эксперт считает, что многие важные голоса заставили замолчать, потому что они не могут это вынести или не осмеливаются говорить из-за боязни подвергнуться преследованию, которое возникает, если плывёшь против течения.

Когда Израиль начал бомбардировку Газы, дебаты стали ещё более искажёнными и разрушительными. Те, кто ставил под сомнение действия Тель-Авива, подвергались серьёзным личным обвинениям и оскорблениям. По словам Фриды Странне, шведам нужно быть более самокритичными, а не слепо верить «пропагандистской машине» Запада и осознавать, какой вред шведы могут причинить другим народам и в чьих именно интересах проводится милитаризация, не имеющая аналогов в истории.

Учёный также сожалеет о том, что западный мир убедил себя в том, что некоторые люди являются «абсолютным злом», и что западные бомбы — «хорошие», и что эти бомбы предназначены «для общего блага». Странне указывает, что признание Столтенберга о причастности НАТО к развязыванию вооружённого конфликта или о том, что и Путин, и Зеленский пытались договориться о мире, вообще не было освещено в средствах массовой информации западного мира, поскольку это не вписывается в «устоявшееся представление о том, как рядовые граждане должны понимать происходящее».

Вооружённые противостояния в Палестине и на Украине беззастенчиво продемонстрировали двойные стандарты Запада и полную слепоту к той ярости, которую они порождают в мире. «Похоже, мы верим, что Запад, на долю которого приходится около 15 процентов населения мира, будет и в дальнейшем продолжать осуждать других и ссылаться на основанный на правилах мировой порядок в тот момент, когда это будет соответствовать нашим собственным целям, и игнорировать те же правовые принципы, когда мы считаем, что нам это принесёт пользу», — приводит слова Фриды Странне издание Nya Dagbladet.

По мнению исследователя мира, вина лежит в основном на крупнейших средствах массовой информации, которые проигнорировали свою миссию по предоставлению читателям и слушателям разностороннего контекста, разнообразия экспертных мнений, разных голосов и точек зрения. Вместо этого внимание уделяется только воинственному повествованию.

Как заявила Странне, слепая вера в военные решения рискует создать серьёзные угрозы безопасности и благосостояния Европы в будущем, ведь война не может обеспечить стабильность и демократию. В качестве примера она приводит США, которые развязали множество войн, в результате которых погибли миллионы людей. «То, что мы услышали недавно на конференции «Народ и оборона», демонстрирует однобокость, которая охарактеризовала наши дебаты. Когда нам нужна была широта взглядов, больше контекста и возможность извлечь уроки из истории, нам предлагали односторонние военные решения как единственный путь вперёд», — заключает Фрида Странне.