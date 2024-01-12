Fria Tider: шведские олигархи зарабатывают на запугивании войной Швеции против России

Шведская финансово-промышленная группа семьи Валлеберг, владеющая компанией — производителем оружия SAAB, заработала целое состояние на украинском конфликте, пишет издание Fria Tider. В то же время прибыль олигарха и нынешнего главы клана шведских богачей Якоба Валленберга вырастет ещё больше после вступления Швеции в НАТО и «запланированной» крупномасштабной войны против России.

В апреле 2022 года шведский оружейный олигарх Якоб Валленберг провёл секретное совещание с представителями тогдашнего шведского социал-демократического правительства. После проведения этой встречи партия полностью сменила курс и внезапно начала выступать за членство Швеции в НАТО, против чего она всегда выступала раньше, пишет Fria Tider.

Для семейства олигархов Валленберг, которое очень близко к шведскому политическому истеблишменту, выбор был простым, поскольку на новых крупных рынках экспорта вооружений, которые открывает вступление североевропейского королевства в НАТО, можно заработать сотни миллиардов крон.

В частности, Валленбергам принадлежат 39% акций оружейной компании SAAB, с начала событий на Украине семья стала богаче на 60 млрд шведских крон. Стоимость акций выросла с 217 до 660 шведских крон.

В ходе недавно прошедшей конференции «Народ и оборона» в городе Селене шведские правители напыщенно подготовили шведский народ к тому, что после вступления в НАТО для Швеции наступит время участвовать в большой войне против России. На этом мероприятии генеральный директор SAAB Микаэль Йоханссон в интервью рассказал о том, что мировые оружейные заводы в настоящее время ускоренными темпами наращивают производство. В последнем промежуточном отчёте SAAB одним из заголовков значится: «Сильный импульс на растущем рынке».

Оборот компании SAAB увеличился за первые месяцы 2022 года на 26% и превысил 35,5 млрд крон, а прибыль концерна выросла аж на 94% и составила 2,2 млрд. Общее количество заказов увеличилось на 39%, превысив 46 млрд шведских крон.

Даже многие простые шведы воспользовались возможностью быстро заработать на перевооружении и вооружённом конфликте. С февраля 2022 года число акционеров SAAB увеличилось почти вдвое и превысило 100 тыс. человек, резюмирует издание.