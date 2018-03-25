DI: сильная армия нужна Трампу не для защиты, а для повышения собственной популярности Внешние опасности, которые угрожают США, обычные американцы не воспринимают всерьёз, считая их чем-то очень отдалённым, пишет Dagens Industri. Однако, по мнению издания, им нравится, когда их страна обладает большой военной мощью, поэтому Дональд Трамп использует этот момент для повышения собственной популярности. 25 марта 2018 Dagens Industri

Глава МИД Германии: Россия останется для Европы «трудным партнёром» После победы Владимира Путина на президентских выборах Россия останется «трудным партнёром для Европы», заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Несмотря на это, Россия нужна для решения больших международных конфликтов, и поэтому Берлин хочет сохранить с Москвой диалог, добавил политик. 20 марта 2018 Local

Абсурдная версия от Aftonbladet: отравление в Солсбери затеяли, чтобы встряхнуть российского избирателя Если Россия действительно стояла за покушением на Скрипаля, то она не могла оставить более очевидных следов — что заставляет задуматься, не было ли это сделано намеренно, пишет для Aftonbladet Вольфганг Ханссон. Как он отмечает, может показаться абсурдом, но жёсткая реакция в мире позволит Владимиру Путину вновь представить Запад как «злобного врага» и в преддверии выборов мобилизовать избирателей, которые охотнее пойдут на избирательные участки. 15 марта 2018 Aftonbladet

DN: норвежская разведка указала на Россию как на главную угрозу национальным интересам Попытки «некоторых держав» утвердиться на мировой арене представляют опасность для Норвегии, пишет Dagens Nyheter со ссылкой на новый доклад Военной разведывательной службы этой страны. Как отмечается в докладе, главную угрозу норвежским интересам представляет Россия, так как она мешает ЕС и НАТО закрепиться в близлежащих регионах, а также пытается оказать влияние на внутренние дела западных государств. 9 марта 2018 Dagens Nyheter

Если завтра апокалипсис: Dagens Nyheter рассказала, как Путин и Трамп смогут пережить ядерную войну Лишь Россия и США располагают «самолётами судного дня» — машинами, способными в случае ядерной войны в кратчайшие сроки вывести из-под удара своих президентов, пишет Dagens Nyheter. Как отмечает издание, эти «летающие бункеры» главным образом служат в качестве неуничтожимых узлов связи, откуда лидеры держав смогут отдать приказ нанести удар возмездия. 8 марта 2018 Dagens Nyheter

Expressen: шведский биатлонист объявил бойкот Кубку мира в Тюмени из-за «допингового скандала» Шведский биатлонист и чемпион Олимпиады в Пхёнчхане Себастьян Самуэльссон решил объявить бойкот финалу Кубка мира в Тюмени, пишет Expressen. Как отмечает издание, причиной такого решения спортсмена стали как беспокойство по поводу отсутствия в России функционирующих антидопинговых организаций, так и «угрозы», поступающие со стороны россиян. 7 марта 2018 Expressen

Expressen: в российской форме немецкого лыжника увидели знак протеста Во время лыжного марафона «Васалоппет» внимание шведов привлёк немецкий спортсмен Тим Чарнке, одетый в российскую форму, пишет Expressen. Как отмечает издание, по этой причине комментаторы канала SVT сделали вывод, что спортсмен поддерживает Россию. Тем не менее впоследствии сам Чарнке пояснил, что, хотя он искренне сочувствует своим друзьям, не допущенным до Олимпиады, российскую форму он надел прежде всего из соображений комфорта. 5 марта 2018 Expressen

Aftonbladet: шведский Gripen «Сухому» не угроза — в отличие от российской экономики Пока Швеция ждёт, когда у неё появится новый истребитель Gripen E, Россия уже применила в Сирии свою новейшую разработку пятого поколения Су-57. Как пишет Aftonbladet, хотя Су-57 значительно лучше, чем Gripen E, однако из-за тяжёлой экономической ситуации неизвестно, сколько Россия сможет позволить себе этих новейших суперистребителей. 2 марта 2018 Aftonbladet

DN нашла бич российской гражданской авиации — мелкие региональные перевозчики Хотя в последнее время в России дела с лётной безопасностью существенно улучшились, крушения самолётов по-прежнему нередки, пишет для Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен. По мнению журналистки, вызвано это, прежде всего, тем, что авиаперевозками занимается огромное количество не слишком надёжных мелких региональных компаний. 13 февраля 2018 Dagens Nyheter

Svenska Dagbladet: датская армия усиливается перед лицом российской угрозы В ближайшие шесть лет правительство Дании намерено существенно увеличить отчисления в военную сферу. Как пишет Svenska Dagbladet, датское правительство мотивирует наращивание вооружений тем, что действия России представляют всё большую угрозу для страны. 6 февраля 2018 Svenska Dagbladet