Обозреватель SwebbTV: «ЕС — такая же военная организация, как и НАТО» Запад недооценил Россию, и украинский конфликт пошёл не по его сценарию. Причиной этому послужило то, что западный мир стал жертвой собственной пропаганды и антироссийской дезинформации. Об этом заявил политический обозреватель Ларс Берн в интервью SwebbTV. По мнению эксперта, западные правящие элиты живут в мире грёз, где Россия представляется тем, чем она не является на самом деле. 21 февраля 2023 SwebbTV

SwebbTV: после известий о том, что США взорвали «Северный поток», ЕС пообещал наказать «путинских пропагандистов» Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о планах ЕС ввести санкции против российских «пропагандистов» по просьбе Владимира Зеленского, сообщает SwebbTV. Заявление чиновницы прозвучало в четверг на пресс-конференции в Брюсселе. Примечательно, что очередные антироссийские меры были провозглашены на следующий день после публикации расследования журналиста Сеймура Хёрша, в котором автор обвиняет США в подрыве «Северных потоков». 10 февраля 2023 SwebbTV

SwebbTV: Дания перебросит всю свою артиллерию на Украину и теперь ищет новых поставщиков оружия Дания передаcт Киеву все свои передовые самоходные артиллерийские установки французского производства Caesar в количестве 19 единиц, сообщает SwebbTV со ссылкой на DR. Таким образом, королевство останется без основы своей обороны и власти вынуждены искать, чем пополнить боевые запасы. 2 февраля 2023 SwebbTV

«Больно смотреть» — обозреватель SwebbTV оценил «безумие» западных политиков, которые ведут Запад к «гибели» Западные политики и правящая элита настолько обезумели, что ведут Запад к гибели. Об этом заявил политический обозреватель SwebbTV Ларс Берн в ходе интервью. Эпоха расцвета Запада окончательно закончится, если не произойдут кардинальные изменения в политическом руководстве стран Запада. По мнению эксперта, в наше время «настоящие лидеры» встречаются в остальном мире, но не на Западе. 2 февраля 2023 SwebbTV

SwebbTV: как можно скорее — «Шведские демократы» призвали к поставкам танков на Украину Партия «Шведских демократов» призывает как можно быстрее передать Киеву танки, передаёт SwebbTV. Правые политики подвергли критике нежелание шведского правительства передать Украине тяжёлую военную технику. По их мнению, в вопросе поставок танков Швеция должна «идти рука об руку» с другими странами Европы. 27 января 2023 SwebbTV

SwebbTV: «большой пакет помощи» — Швеция передаст Киеву современное тяжёлое вооружение на миллиарды Швеция безвозмездно передаст Украине полсотни боевых машин пехоты и артиллерийские самоходные установки Archer в рамках «большого пакета помощи» Киеву, сообщает SwebbTV со ссылкой на пресс-релиз правительства. Поставляемая техника, оружие и боеприпасы станут самой крупной шведской поставкой военной помощи, которая оценивается в сотни миллионов долларов. 20 января 2023 SwebbTV

Обозреватель SwebbTV: «Наши политики — идиоты, которые помогают США безжалостно разорять Европу» Украинский конфликт сделал как никогда актуальным вопрос, являются ли европейские политики глупыми или коррумпированными, поскольку они помогают США безжалостно грабить Европу, заявил политический обозреватель SwebbTV Ларс Берн. Запад разорвал связи с Россией, в результате чего Европа осталась без дешёвых российских энергоносителей, а Соединённые Штаты стали продавать сжиженный газ по заоблачным ценам. По мнению эксперта, европейские «идиоты-политики» не только потворствуют, но и помогают американцам в этом. 13 января 2023 SwebbTV

SwebbTV: решение Швеции не выдавать «первого в списке Эрдогана» может подорвать её членство в НАТО Верховный суд Швеции заявил о невозможности экстрадицировать в Турцию беженца из этой страны, которого Анкара считает террористом, сообщает SwebbTV. Такое решение может затормозить заявку Стокгольма на членство в НАТО. По мнению суда, подозреваемый не нарушил шведского законодательства, однако в Турции он находится «на первом месте в списке президента Эрдогана». 20 декабря 2022 SwebbTV

SwebbTV: мы сказали «нет» — Венгрия отказалась обучать украинских военных В Венгрии отказались обучать украинских солдат, сообщает SwebbTV. Как отметили в МИДе страны, «венгры хотят двигаться не к войне, а к миру». Тем не менее, остальные члены ЕС продолжают военную подготовку бойцов ВСУ. 7 декабря 2022 SwebbTV

Обозреватель SwebbTV: шведы терпят экономические тягости «кризисной зимы», а политики уходят от ответственности Шведов ждёт кризисная зима, однако скандинавы готовы терпеть любые неудобства и оплачивать заоблачные счета за электричество, возмущается обозреватель SwebbTV Катерина Януш. Жители страны живут в нездоровые времена, когда политики не берут на себя ответственность, а подавленным до предела людям «промывают мозги». Одновременно с этим, государственные СМИ королевства формируют собственную повестку, которой подданные слепо верят. 7 декабря 2022 SwebbTV