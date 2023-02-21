SwebbTV
Запад недооценил Россию, и украинский конфликт пошёл не по его сценарию. Причиной этому послужило то, что западный мир стал жертвой собственной пропаганды и антироссийской дезинформации. Об этом заявил политический обозреватель Ларс Берн в интервью SwebbTV. По мнению эксперта, западные правящие элиты живут в мире грёз, где Россия представляется тем, чем она не является на самом деле.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о планах ЕС ввести санкции против российских «пропагандистов» по просьбе Владимира Зеленского, сообщает SwebbTV. Заявление чиновницы прозвучало в четверг на пресс-конференции в Брюсселе. Примечательно, что очередные антироссийские меры были провозглашены на следующий день после публикации расследования журналиста Сеймура Хёрша, в котором автор обвиняет США в подрыве «Северных потоков».
Дания передаcт Киеву все свои передовые самоходные артиллерийские установки французского производства Caesar в количестве 19 единиц, сообщает SwebbTV со ссылкой на DR. Таким образом, королевство останется без основы своей обороны и власти вынуждены искать, чем пополнить боевые запасы.
Западные политики и правящая элита настолько обезумели, что ведут Запад к гибели. Об этом заявил политический обозреватель SwebbTV Ларс Берн в ходе интервью. Эпоха расцвета Запада окончательно закончится, если не произойдут кардинальные изменения в политическом руководстве стран Запада. По мнению эксперта, в наше время «настоящие лидеры» встречаются в остальном мире, но не на Западе.
Партия «Шведских демократов» призывает как можно быстрее передать Киеву танки, передаёт SwebbTV. Правые политики подвергли критике нежелание шведского правительства передать Украине тяжёлую военную технику. По их мнению, в вопросе поставок танков Швеция должна «идти рука об руку» с другими странами Европы.
Швеция безвозмездно передаст Украине полсотни боевых машин пехоты и артиллерийские самоходные установки Archer в рамках «большого пакета помощи» Киеву, сообщает SwebbTV со ссылкой на пресс-релиз правительства. Поставляемая техника, оружие и боеприпасы станут самой крупной шведской поставкой военной помощи, которая оценивается в сотни миллионов долларов.
Украинский конфликт сделал как никогда актуальным вопрос, являются ли европейские политики глупыми или коррумпированными, поскольку они помогают США безжалостно грабить Европу, заявил политический обозреватель SwebbTV Ларс Берн. Запад разорвал связи с Россией, в результате чего Европа осталась без дешёвых российских энергоносителей, а Соединённые Штаты стали продавать сжиженный газ по заоблачным ценам. По мнению эксперта, европейские «идиоты-политики» не только потворствуют, но и помогают американцам в этом.
Верховный суд Швеции заявил о невозможности экстрадицировать в Турцию беженца из этой страны, которого Анкара считает террористом, сообщает SwebbTV. Такое решение может затормозить заявку Стокгольма на членство в НАТО. По мнению суда, подозреваемый не нарушил шведского законодательства, однако в Турции он находится «на первом месте в списке президента Эрдогана».
В Венгрии отказались обучать украинских солдат, сообщает SwebbTV. Как отметили в МИДе страны, «венгры хотят двигаться не к войне, а к миру». Тем не менее, остальные члены ЕС продолжают военную подготовку бойцов ВСУ.
Шведов ждёт кризисная зима, однако скандинавы готовы терпеть любые неудобства и оплачивать заоблачные счета за электричество, возмущается обозреватель SwebbTV Катерина Януш. Жители страны живут в нездоровые времена, когда политики не берут на себя ответственность, а подавленным до предела людям «промывают мозги». Одновременно с этим, государственные СМИ королевства формируют собственную повестку, которой подданные слепо верят.
Нейтралитет Швеции обеспечивал стране хорошую репутацию в мире и был очень ценным для установления мира, заявил шведский бизнесмен и владелец теннисного клуба Энгбю Нильс-Эрик Сандберг в интервью SwebbTV. По его словам, со вступлением королевства в возглавляемый США военный альянс НАТО всё изменится, хотя сам шведский народ за это не проголосовал.