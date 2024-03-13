SwebbTV: в Швеции заявили об окончании 500-летней эпохи гегемонии Запада

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Посол России Антонов обвинил США в фактическом участии в украинском конфликте
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что официальные лица Вашингтона, говоря о необходимости помочь киевскому режиму в ударах по Крыму, признали фактическое участие Соединённых Штатов в украинском конфликте.
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Путин признался, что был не готов возглавить страну по предложению Ельцина
Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву признался, что не был готов к предложению уходящего главы государства Бориса Ельцина занять его пост.
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Бобровский поднялся на 14-е место по числу побед среди всех вратарей НХЛ
Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский поднялся на 14-е место по числу побед среди всех голкиперов НХЛ.
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Капризов признан второй звездой матча НХЛ «Миннесота» — «Аризона»
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной».
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Два человека пострадали при пожаре на нефтезаводе в Рязанской области
Два человека пострадали в результате возгорания на нефтезаводе в Рязанской области. Они были экстренно госпитализированы.
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Бобровский стал второй звездой матча НХЛ «Даллас» — «Флорида»
Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом».
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В Одессе раздался взрыв
В Одессе прогремел взрыв, Воздушные силы ВСУ сообщают, что в сторону региона движется ракета.
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Ракетная опасность объявлена в Глушковском районе Курской области
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в Глушковском районе региона объявлена ракетная опасность.
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Путин заявил, что у границ Финляндии появятся войска России и системы поражения
Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву анонсировал появление российских войск и систем поражения вдоль границы с Финляндией после вступления страны в НАТО.
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Шестёркин признан первой звездой матча «Каролина» — «Рейнджерс»
Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин признан первой звездой матча НХЛ с «Каролиной».
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В Бутурлиновском районе Воронежской области ввели дистанционное обучение
Все учебные заведения Бутурлиновского района Воронежской области перевели на дистанционный формат обучения после ночной атаки украинских беспилотников.
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«Колорадо» победил «Калгари» в НХЛ, Мироманов забросил дебютную шайбу
«Колорадо» победил «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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Politico: Макрон, Шольц и Туск проведут 15 марта встречу по Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Польши Дональд Туск и канцлер ФРГ Олаф Шольц запланировали на 15 марта встречу в Берлине, посвящённую обсуждению ситуации на Украине.
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Три очка Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Аризону» в НХЛ
«Миннесота» победила «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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«Флорида» победила «Даллас» в НХЛ, Бобровский отразил 27 бросков
«Флорида» победила «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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На рязанском нефтезаводе произошёл пожар из-за атаки дрона
Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что на нефтезаводе произошёл пожар из-за атаки беспилотника.
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«Филадельфия» победила «Сан-Хосе» в НХЛ, Барабанов и Костин набрали по одному очку
«Филадельфия» победила «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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Путин заявил, что ракеты «Авангард» обнулили все вложения США в систему ПРО
Россия путём создания межконтинентальных ракет «Авангард» обнулила все вложения США в систему противоракетной обороны, заявил российский президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву.
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«Оттава» одержала победу над «Питтсбургом» в НХЛ, Малкин набрал очко
«Оттава» одержала победу над «Питтсбургом» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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«Коламбус» проиграл «Монреалю» в НХЛ, Тарасов отразил все 19 бросков
«Монреаль» победил «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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Путин заявил о необходимости соответствовать запросам общества
Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для «России 1» и РИА Новости заявил о необходимости соответствовать запросам общества.
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«Рейнджерс» победил «Каролину» в НХЛ, Шестёркин сделал 28 сейвов
«Рейнджерс» победил «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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Путин заявил, что Россия не свернёт с пути
Российский лидер Владимир Путин заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для «России 1» и РИА Новости, что Россия не свернёт со стратегического пути своего развития.
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Украинский БПЛА сбит на подлёте к НПЗ КИНЕФ в Ленобласти
Украинский БПЛА сбили на подлёте к нефтеперерабатывающему заводу КИНЕФ в Ленобласти.
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В Воронежской области в результате атаки БПЛА есть повреждения инфраструктуры
В Бутурлиновском районе Воронежской области повреждены частный дом и трансформаторная подстанция, в Советском районе Воронежа частично разрушена кровля магазина.
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Гусев: в Воронежской области уничтожено более 30 беспилотников
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что за ночь на территории региона средствами ПВО было обнаружено и уничтожено более 30 беспилотников.
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Путин: наёмники участвовали в попытках ВСУ атаковать приграничные регионы
Иностранные наёмники участвовали в попытках Киева атаковать приграничные регионы России.
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Путин: инициатива на линии соприкосновения полностью перешла к ВС России
Инициатива на линии соприкосновения в зоне СВО полностью перешла к Вооружённым силам России.
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Путин: варианты трассы Джубга — Сочи обсудят в ближайшие дни
Варианты строительства трассы Джубга — Сочи будут обсуждаться в ближайшие дни, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для «России 1» и РИА Новости.
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Россияне работают по вечерам и в выходные из-за нежелания откладывать задачи
Согласно результатам исследования, по вечерам, после окончания основного времени работы, несколько раз в неделю остаются работать 81% опрошенных, а каждый день задерживаются на работе 19% работников.
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Воздушная опасность отменена в Липецкой области
Воздушная опасность отменена в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
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Путин заявил, что налоговое бремя в России должно быть более справедливым
Распределение налогового бремени в России должно быть более справедливым.
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Путин: если Польша введёт войска на Украину, то уже не уйдёт
Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для «России 1» и РИА Новости заявил, что, если Польша введёт войска на Украину, то уже не уйдёт.
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Путин: вступление Финляндии и Швеции в НАТО стало абсолютно бессмысленным шагом
Российский президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для «России 1» и РИА Новости назвал бессмысленным шагом вступление в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии.
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Путин: КНДР ни о чём не просила Россию, поскольку обладает своим ядерным оружием
Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для «России 1» и РИА Новости заявил, что у КНДР есть свой ядерный зонтик и она ни о чём не просила Россию.
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Артамонов сообщил о возможных прилётах БПЛА в Липецке и Липецком районе
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о возможных прилётах беспилотников в Липецке и Липецком районе.
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Путин: у России не будет красных линий против тех, кто угрожает ей тем же самым
Страны, заявляющие, что у них нет красных линий в отношении России, должны понять, что тогда и у России таких линий не будет.
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Мэрия Белгорода сообщает об обстреле села Мокрая Орловка
Ведётся обстрел села Мокрая Орловка Грайворонского городского округа Белгородской области.
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Путин: немецкие офицеры фантазируют, угрожая ударить по Крымскому мосту
Рассуждения офицеров ФРГ о возможных ударах немецкими ракетами по Крымскому мосту призваны напугать российскую сторону, но являются не более чем фантазией, заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для «России 1» и РИА Новости президент России Владимир Путин.
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Путин: ни английские, ни американские ракеты не меняют ситуацию на поле боя
Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для «России 1» и РИА Новости заявил, что ракеты других государств, поставляемые киевским властям, не смогут поменять ситуацию на поле боя.
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Кимаковский: ВСУ отвели тяжёлую западную технику от Красногоровки и Невельского
Украинские войска заблаговременно отвели тяжёлую технику западного производства из-под Красногоровки и освобождённого российскими военными Невельского.
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Путин: острая реакция Макрона в адрес России может быть связана с Африкой
Острая реакция президента Франции Эммануэля Макрона в адрес Москвы может быть связана с действиями в Африке.
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Путин: Россия никому не позволит вмешиваться в свои внутриполитические процессы
Российский лидер Владимир Путин заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для «России 1» и РИА Новости, что Москва никому не позволит вмешиваться в свои внутриполитические процессы.
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Опасность атаки БПЛА объявлена в Липецкой области
Опасность атаки БПЛА объявлена в Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
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Политолог Бортник: российские планирующие бомбы перемалывают ВСУ
Российские планирующие авиабомбы представляют смертельную угрозу для обороны ВСУ, из-за чего Украина вынуждена рисковать западными ЗРК на линии фронта.
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Антонов: оружие США будет уничтожено на Украине, его поставки не остановят СВО
Поставляемые США Украине вооружения будут уничтожены и не остановят СВО, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
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Семь беспилотников уничтожены силами ПВО над Брянской областью
Семь беспилотных летательных аппаратов самолётного типа уничтожены силами ПВО над Клинцовским, Унечским районами и Стародубским муниципальным округом Брянской области.
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Грайворонский городской округ Белгородской области попал под обстрел
Грайворонский городской округ Белгородской области попал под обстрел.
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Десантники уничтожили «Солнцепёком» опорные пункты ВСУ под Артёмовском
Экипаж тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А «Солнцепёк» ивановских десантников уничтожил укреплённые опорные пункты ВСУ с пехотой на Артёмовском направлении.
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Ракетная опасность в Белгородской и Курской областях отменена
Ракетная опасность в Белгородской и Курской областях отменена.