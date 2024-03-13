Неспособность правящих элит Запада победить Россию на поле боя на Украине свидетельствует об окончании эпохи его 500-летней гегемонии, заявил аналитик Ларс Берн в интервью SwebbTV. Кроме того, провальная климатическая повестка и превращающиеся в диктатуры западные «демократии» способствуют тому, что стали всё чаще разоблачаться различные махинации глобалистов.

Происходящие на сегодняшний день события в мире ярко свидетельствуют о конце эпохи 500-летней гегемонии Запада. К ним относится и провальная антироссийская война на Украине, и неудачные климатические проекты, и западные «демократии», которые всё больше напоминают диктатуры. Кроме того, всё чаще стали разоблачаться различные махинации глобалистов и их безумные идеи, заявил аналитик Ларс Берн в интервью SwebbTV.

По его словам, западные политики «настолько тупы», что сами не замечают, что отказались от демократии. «У нас больше нет демократии», — сетует Берн, и поясняет: «Наши политики отказались от демократии, они в ней не заинтересованы. Им интересен заработок и получение интересных должностей».

В то же время глобалисты проиграли, поскольку подавляющее большинство стран мира отвергло навязываемую им «диктатуру». Если бы западным державам удалось одержать верх над Россией на поле боя на Украине, они, возможно, смогли бы продолжать своё доминирование в мире. Однако в результате вооружённого противостояния Россия стала богаче и сильнее, чем когда-либо. Тем не менее Запад не желает признавать военное фиаско, которое будет иметь для него серьёзные косвенные последствия.