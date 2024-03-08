Из военного конфликта Киев и его союзники давно сделали «войну лжи»: сначала Запад лгал о причинах конфликта и о своей роли во внутренних делах Украины, затем об отсутствии и невозможности переговоров, а также об «успешном» контрнаступлении. Как объяснил американский предприниматель Дэвид Сакс в интервью подполковнику Дэниелу Дэвиду, «расхождение между реальностью и рассказами стало слишком большим» — при этом страдают из-за этого украинцы.

Согласно старому клише, первая жертва войны — это правда. Я думаю, что в данном конкретном случае, в украинском конфликте, расхождение между реальностью и рассказами стало слишком большим, и таким выраженным оно было с самого начала. Как я уже говорил, нам лгали о том, как началась война: нам говорили, что это «неспровоцированное вторжение». А потом мы узнали, что ЦРУ глубоко вовлечено в дела Украины уже более десяти лет, создавая провокацию за провокацией — мы бы расценили это именно так, если бы русские занимались подобными делами в Мексике или где-нибудь на нашей границе. Мы поддержали переворот на Украине в 2014 году, с которого, собственно, и начался весь этот беспорядок. И, наконец, мы давно пытаемся втянуть Украину в НАТО, что русские чётко обозначили как границу дозволенного.

Разумеется, если бы любая другая страна вела себя по отношению к нам подобным образом, мы бы рассматривали эти вещи как провокации — здесь такое терпеть не станут. Но мы продолжаем делать вид, что у России не может быть никаких законных опасений насчёт безопасности, а Путин просто в один прекрасный день сошёл с ума и отдал приказ о вторжении без всякой на то причины. Вовсе не обязательно соглашаться со всем, что говорит или делает Путин, чтобы просто понять, что это не так. Они неоднократно предупреждали нас, что мы вмешиваемся в дела их ближнего зарубежья, ставим под угрозу их безопасность и что они будут вынуждены принять меры, если мы не остановимся. А мы, очевидно, продолжали упорствовать в этом направлении.

Так что существует целая серия лжи о том, как началась война, и, конечно же, о том, как она продвигается. На протяжении всей войны нам говорили, что украинцы побеждают. В 2022 году нам сказали, что они успешно отбросили российскую армию от Киева. Позже мы узнали, что Путин добровольно вывел свои войска в знак доброй воли на фоне переговоров, которые тогда проходили в Стамбуле. Затем нам рассказывали всю эту историю о Бахмуте — ложь вскрылась, когда Бахмут пал.

И, конечно же, самой большой ложью стали рассказы об успешном контрнаступлении, о том, что мы должны дать украинцам всё необходимое. Вот почему мы выделили 130 миллиардов долларов: «Мы дадим украинцам то, что им нужно, чтобы дать отпор русским и выгнать их из Украины в ходе успешного контрнаступления». И это оказалось полной катастрофой. Уже в первую неделю стало ясно, что ничего не получится. Все эти новые западные танки — «Леопард-2», «Челленджер» — когда они столкнулись с минными полями, стало ясно, что украинцам просто нечем ответить на российские минные поля.

Они не смогли добраться даже до первой линии обороны, не смогли добраться до линий Суровикина. Не смогли пробиться через минные поля. И всё же СМИ продолжали подавать это в таком виде: «Украинцы делают успехи — просто медленнее, чем мы предполагали». А потом в The Wall Street Journal и вовсе появилась статья о том, что украинцы всё же прорвались через линии Суровикина.

Они настаивали на этой лжи в течение четырёх месяцев — и это только значительно ухудшило положение украинцев. Если бы они просто признали в первую неделю или две, что это контрнаступление не принесёт результат, они сохранили бы множество жизней и материальных средств и украинцы сейчас были бы в гораздо лучшей форме. Но вместо этого они упорно продолжали наступать. Они бросили на это контрнаступление всё, что у них было, израсходовали все запасы боеприпасов, которые мы им предоставили. И именно поэтому сегодня они в таком плохом состоянии.

Дата выхода в эфир 07 марта 2024 года.