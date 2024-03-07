Politico: Европа просит Байдена замолвить слово за Украину

Перед ежегодным обращением президента США «О положении страны» высокопоставленные европейские чиновники в общении с Politico призвали Джо Байдена воспользоваться этой речью, чтобы убедить конгресс одобрить помощь Киеву. В Европе, в частности, выразили беспокойство по поводу укрепления в Америке изоляционистских консервативных взглядов.
В грядущем ежегодном обращении президента США Джо Байдена «О положении страны» Европа хочет услышать призыв к конгрессу одобрить помощь Киеву на $60 млрд, сообщает Politico.
Как гласит старая политическая максима, внешняя политика никогда не побеждает на выборах, говорится в статье. Поэтому, как отмечает издание, за восемь месяцев до президентских выборов в США неудивительно, что реакция на выступление главы Белого дома будет преимущественно сосредоточена на экономических проблемах и слабости президента США Джо Байдена, которому в ноябре исполнится уже 82 года.
Но в Европе перед выступлением Байдена на уме у чиновников, дипломатов и политиков только одно слово — Украина.
Около дюжины высокопоставленных деятелей со всего континента, общаясь с Politico на условиях анонимности, призвали Байдена использовать своё обращение, чтобы подтолкнуть конгресс к одобрению пакета военной помощи Киеву на $60 млрд.
«Союзники не сомневаются в решимости администрации (Байден. — ИноТВ), но обеспокоены тем, что изоляционистские консервативные взгляды, который шесть месяцев назад были маргинальными, выходят теперь на первый план», — заявил изданию один из дипломатов ЕС.
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