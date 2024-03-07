Матч-реванш, которого никто не хотел — повторное противостояние Байдена и Трампа можно считать неизбежным

Никки Хейли вышла из борьбы после «Супервторника», что делает реванш между Байденом и Трампом почти свершившимся фактом, сообщает The New York Times. При этом многие американцы не желали такого развития событий. Повторное столкновение двух кандидатов станет первым в стране за 70 лет. Байдена критикуют за плохую экономическую ситуацию, внешнюю политику и преклонный возраст, а Трамп погряз в судебных разбирательствах.

Матч-реванш между Трампом и Байденом стал «неизбежной реальностью» после отказа Никки Хейли от дальнейшей борьбы, сообщает The New York Times. Это решение обеспечило бывшему президенту Дональду Трампу номинацию от его партии.

Повторное противостояние двух кандидатов на выборах происходит в США впервые за почти 70 лет. Борьба между претендентами на пост президента продлится 8 месяцев, в течение которых каждый из них будут вести «крайне негативные» кампании относительно друг друга, пишет автор статьи.

Байден уверен, что его оппонент является угрозой «самим основам американской демократии». Трамп же видит действующего президента как «пожилого, немощного и неспособного выполнять основные задачи». Бывший глава Белого дома уверен, что Байден не принимает решения самостоятельно, такое мнение он высказал в эфире Fox News. «Это фашисты и коммунисты, которые его окружают, — они принимают решения».

С момента их последней дуэли многое изменилось: Соединённые штаты покинули Афганистан, начался конфликт на Украине и в Газе, закончилась пандемия, а инфляция и процентные ставки выросли.

Вскоре Байден выступит с обращением к нации, где сможет рассказать о своих политических планах на второй срок. В 2020 он сделал свободу главной целью своей политики. Трамп же сделал авангардом своей политики миграцию. На данный момент людей очень беспокоит нестабильная экономическая ситуация, что отрицательно влияет на рейтинги Джо Байдена.

На грядущих выборах «решающим может оказаться практически всё», считает издание. Например, вполне возможно, что результат будет зависеть от «победы в одном конгрессменском округе в Небраске».

Внутри демократической партии ситуация сложная, её «раздирают разногласия по поводу войны между Израилем и Хамасом и гуманитарного кризиса в Газе». 100 тыс. избирателей в проголосовали за графу «неприсоединившихся» в знак протеста против политики Байдена на Ближнем Востоке. Также проблемой для кандидата от Демократической партии является его возраст. Многих избирателей волнует этот вопрос, ведь в конце второго срока ему будет 86 лет.

Трампу же приходится «совмещать предвыборную кампанию и судебные заседания», но при этом он уже в третий раз возглавляет свою партию на выборах, что делает неоспоримым его статус «знаменосца партии». Также плюсом для Трампа является то, что ситуация среди темнокожих избирателей не такая однозначная, как раньше. Байден лидирует лишь с небольшим отрывом — 47% против 41%, согласно последнему опросу New York Times/Siena College. При этом кажется, что обвинения в сторону Трампа не отпугнули от него людей, а скорее наоборот, полагает издание. Но до ноября бывшему президенту предстоит ещё много судебных разбирательств.