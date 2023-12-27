Hill: Трамп и Байден на пути к президентскому матч-реваншу — этого избиратели хотят меньше всего

Повторное столкновение Дональда Трампа и Джо Байдена на выборах в 2024 году вполне возможно, но многие американцы не хотели бы его увидеть, пишет The Hill. Действующего президента считают слишком старым для ещё одного срока, к моменту его завершения Байдену будет уже 86 лет. Трамп же запомнился людям своей одиозной политической компанией против мексиканских мигрантов в 2016, к тому же сейчас у бывшего президента много юридических проблем.

Соединённые Штаты приближаются к реваншу между Байденом и Трампом, но американские избиратели не хотели бы повторения этого противостояния, пишет The Hill.

Нынешнего президента считают слишком пожилым, чтобы провести «ещё четыре года в Белом доме». К концу потенциального срока ему будет аж 86 лет. К тому же рейтинг одобрения Байдена большую часть прошлого года держался ниже 40%.

Трамп же вызывает разногласия в обществе «с тех пор как он начал свою кампанию 2016 года», которая была направлена против мигрантов из Мексики.

Американской общество, по сути, разделилось на две части, одна не хочет видеть Байдена президентом, другая Трампа. Как следует из опроса NBC News, — «70% американцев считают, что Байдену не следует выдвигать свою кандидатуру на переизбрание, а 60% заявили, что не считают, что Трампу следует баллотироваться на новый срок».

При этом оба всё равно являются «фаворитами на то, чтобы стать кандидатами от своих партий в ноябре следующего года».

«Избиратели всегда говорят опросчикам, что хотят больше выбора, потому что люди всегда хотят больше выбора», — считает Алекс Конант, работавший в президентской кампании сенатора Марко Рубио в 2016 году.

Тем временем Трамп удерживает лидерство на республиканских внутрипартийных выборах, которые пройдут в Айове 15 января, он опережает своих соперников в среднем на 50%. На это даже не влияет то, что против бывшего президента «выдвинуто более 90 уголовных обвинений».

На фоне разногласий в обществе, появилась возможность появления так называемого «независимого билета», который может появиться в бюллетенях. Это идея представлена организацией «No Labels», которая сама себя называет «национальным движением здравомыслящих американцев». Организацией даже было проведено моделирование выборов, согласно которому «34 процента избирателей поддержали бы «билет единства» в гонке между Трампом и Байденом».

Критики считают, что такая инициатива лишь уведёт голоса у Джо Байдена и отдаст лёгкую победу Дональду Трампу. Но главный стратегический директор «No Labels» Райан Клэнси считает, что «у американцев будет очень сильный стимул познакомиться с этим билетом, потому что они глубоко недовольны тем выбором, который получают».