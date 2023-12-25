NYT: США опасаются возможного влияния России и Китая на выборы в 2024

Правительство Соединённых штатов готовится к тому, что геополитические соперники будут оказывать влияние на президентские выборы в следующем году, пишет The New York Times. У России и Китая есть свои цели, которые они будут пытаться достичь. Для Москвы важно то, как новый президент будет смотреть на конфликт на Украине. Пекин же хочет изменения позиции Вашингтона по Тайваньскому вопросу.

Президентские выборы 2024 года в США являются крайне важным событием, которое повлияет не только на внутреннюю жизнь американцев. Москва и Пекин также заинтересованы в определённых результатах голосования, пишет The New York Times. Эта информация исходит от американской разведки, которая недавно опубликовала отчёт о выборах 2022 и предположила, что может произойти в следующем году.

Как отмечает издание, России грядущие выборы важны тем, какую позицию США займут по вопросу Украины. Ведь Дональд Трамп крайне скептически относится к дальнейшей поддержке Киева. Кроме того, оппозиция Украине в стане республиканской партии растёт. По мнению разведки, Москва захочет внести разлад в стан демократов и усилить давление на Байдена по делу о коррупционных схемах его семьи.

Спецслужбы считают, что и Китай попытается вмешаться в процесс выборов. Их главный интерес – Тайвань и то, как новый президент будет выстраивать свою политику по этому щепетильному вопросу. Пекин, якобы, будет фокусироваться на «социальных разногласиях» в американском обществе. Правительство США считает, что для этого Пекин будет использовать искусственный интеллект, который должен будет генерировать фальшивые комментарии и даже создавать «гиперреалистичные, но фальшивые видеоролики».

Также разведка считает, что в результатах выборов заинтересована Куба, с которой могут снять санкции, и Иран, который продвигает пропалестинскую позицию.