Новый пакет помощи Украине может не получить одобрение сената из-за Дональда Трампа, рассказал Politico лидер демократов в сенате Чак Шумер. По его словам, бывший президент пользуется огромным влиянием среди республиканцев и способен перетянуть их на свою сторону.
Главную опасность для будущей сделки, объединяющей усиление контроля на границах и выделение помощи Украине, представляет Дональд Трамп, заявил в интервью Politico лидер демократов в сенате Чак Шумер.
Он предполагает, что примерно пять республиканцев в любом случае поддержат сделку, 15 проголосуют против, а остальных бывший президент может переманить на свою сторону после начала праймериз.
Как отмечает Шумер, Трамп обладает огромной властью в Республиканской партии и активно пытается сорвать возможное соглашение.
«Вопрос в том… смогут ли они поступить правильно, даже зная, что Дональд Трамп выступит со злобными нападками?» — подчеркнул лидер сенатского большинства.
По его словам, пока, несмотря на прогресс, «договорённости нет».
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступил с заявлением после решения Европейского суда, который признал незаконными действия Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА касательно запрета создания Суперлиги.
Бывший главный тренер московского ЦСКА Александр Тарханов отреагировал на решение Европейского суда признать незаконными действия Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) относительно запрета создания Суперлиги.
Врач-офтальмолог Видновской КБ Минздрава Московской области Нурлана Аскерова рассказала, что смартфоны, планшеты, телевизоры и прочие устройства с ЖК-монитором не портят зрение. Негативные последствия для здоровья могут быть лишь от их неправильного применения.
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил рассмотреть возможность внедрения технологии привлечения и стимулирования граждан помогать коммунальщикам с уборкой в период экстремальных погодных условий. Копия обращения на имя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирека Файзуллина есть в распоряжении RT.
Начальник Генштаба ВС России – первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов заявил, что сегодня существуют перспективы усиления конфронтации Запада и России в политической и экономической сферах.
Вооружённые силы России в ходе специальной военной операции уничтожили около 1,5 тыс. объектов украинской армии при помощи оружия большой дальности. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС России — первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов.
Около 100 тыс. военнослужащих Вооружённых сил Украины прошли обучение в Соединённых Штатах и странах Европы, заявил начальник Генерального штаба ВС России — первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов.
Начальник Генерального штаба ВС России — первый заместитель министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что сегодня формируется многополярный мир, а гегемония США и их союзников уходит в прошлое.
Капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэттью Хо заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что Украине нужно было вспомнить, как США вели себя в мировых конфликтах, прежде чем безоговорочно им доверять.