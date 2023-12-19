WSJ: американцы считают, что политика Байдена навредила им, и с теплотой вспоминают о временах при Трампе

Недавний опрос The Wall Street Journal показал, что американцы стали с большей теплотой вспоминать результаты работы Трампа на фоне положения дел сегодня. Более половины избирателей сейчас считает, что политика Байдена нанесла им вред. При этом почти такое же количество уверены, что Трамп работал в интересах своих граждан. Учитывая высокую вероятность матча-реванша между Байденом и Трампом в 2024 году, такие настроения можно считать дурным знаком для нынешнего главы Белого дома.

Недавний опрос, проведённый The Wall Street Journal, показал, что американцы стали с большей теплотой вспоминать результаты работы Трампа на посту президента на фоне положения дел при Байдене.

Цены на продукты и другие предметы первой необходимости достигли таких высот, что многие теряют надежду на позитивные изменения при нынешней администрации, констатирует WSJ.

«Я не думаю, что он (Байден. — ИноТВ) действительно сделал что-то для нас. Ничего такого, что принесло бы мне реальную пользу», — цитирует издание пенсионера Роберта Гилберта из штата Миссури. Он голосовал за Байдена в 2020 году, но больше поддерживать его не намерен.

Гилберт признаёт, что не является сторонником Трампа, однако, по его мнению, экономика при нём была лучше. «Я думаю, Трамп проделал довольно хорошую работу. Вот если бы он ещё свой рот не открывал», — уточнил пенсионер.

По данным WSJ, более половины страны сейчас считают, что политика Байдена нанесла им вред. При этом почти такое же количество людей уверены, что Трамп работал в интересах своих граждан и его политика им помогла. Учитывая высокую вероятность матча-реванша между Байденом и Трампом в 2024 году, такие настроения народа можно считать весьма дурным знаком для нынешнего главы Белого дома.

Байден надеется сыграть на контрасте с Трампом, и это во многом вызывает всё больше беспокойства даже среди демократов. Объяснение этому можно найти в результатах опроса WSJ. Они также показывают, почему поддержка со стороны тех, кто голосовал за Байдена, заметно ослабевает.

Избиратели по всему политическому спектру сходятся во мнении, что среди главных жалоб на президентство Байдена идут инфляция и высокие цены. Далее следует недовольство внутренней и внешней политикой. Причём многие из опрошенных затруднились выделить какую-то конкретную политику нынешнего президента. Вместо этого они ссылались на повсеместное снижение качества жизни.

Часть респондентов заявили, что рассматривают возможность поддержки любого другого лидера от любой партии, лишь бы это был не Байден. Кто-то подумывает над тем, чтобы не голосовать вовсе.

Как отмечает издание, больше всего поражает то, что разочарование исходит от всех сторон коалиции, которая привела Байдена в Белый дом. Так, либеральные избиратели недовольны подходом нынешнего главы США к войне в Израиле. Его упрекают в том, что он недостаточно сделал для реализации прогрессивной политики, о которой говорил во время своей предвыборной кампании.

Избирателей-центристов беспокоит отсутствие безопасности на границе, а избиратели левого толка считают, что бесконтрольная миграционная политика Байдена зашла слишком далеко.

По результатам опроса, 45% сторонников демократов заявили, что политика Байдена причинила им личный вред. Среди избирателей в целом эта цифра составила 53%. И лишь менее четверти респондентов, 23%, сообщили, что почувствовали какую-то пользу от деятельности главы государства. При этом 49% опрошенных сказали, что политика Трампа помогла лично им, и только 37% остались недовольны его работой.

По словам социолога Майкла Бочиана, избиратели «сейчас много слышат о том, как плохо обстоят у них дела в экономике, и они помнят, что инфляция была ниже в то время, когда Трамп был президентом».

Эксперты считают, что низкие оценки в отношении Байдена обусловлены тем, что американцы пессимистично оценивают состояние экономики страны. За последние три года инфляция достигла 9,1%, самого высокого уровня за последние 40 лет. Экономисты также отмечают, что инфляция усугубилась после начала конфликта на Украине и резкого роста цен на бензин. На этом фоне меркнут любые другие успехи.

При этом среди выдающихся законодательных достижений Трампа отмечают масштабную перестройку налоговой системы США. Эта мера снизила ставку корпоративного налога и снизила налоги для большинства физических лиц. Он также заключил новые торговые соглашения между США, Канадой и Мексикой.

Именно при администрации Трампа было построено почти 500 миль пограничной стены для борьбы с нелегальной миграцией. Трамп также руководил первоначальными мерами реагирования на пандемию коронавируса, при этом вкладывая триллионы долларов в экономику страны.

Что касается молодёжи, то здесь основной претензией к Байдену стало несоблюдение обещания простить долги студентам. Изначально он собирался простить $20 тыс. студенческого долга людям, зарабатывающим менее $125 тыс. в год, но проект был заблокирован Верховным судом. Другой претензией молодого поколения? по информации WSJ, стало отсутствие должной поддержки мирного населения в Газе.

Многие из опрошенных признают, что прошедший год выдался особенно тяжёлым. «Многие люди всё больше осознают экономическую несправедливость — деньги отправляются на Украину, отправляются в Израиль. А здесь мы в некотором роде чувствуем себя забытыми пасынками», — цитирует издание респондента из Колорадо.

При этом сторонники Байдена уверяют, что ещё есть время и за 11 месяцев, оставшихся до выборов, они смогут привлечь избирателей на свою сторону. Опять же, настаивая на том, что общественность увидит разницу между Байденом и Трампом, когда кампания наберёт обороты.

Они также заявляют, что избиратели поддерживают позицию Байдена по таким вопросам, как здравоохранение, аборты, цены на лекарства. На это представитель предвыборного штаба Трампа Стивен Чанг заметил: «Американцы знают, что им было лучше с Трампом на посту президента».

Байден любит указывать на низкий уровень безработицы как доказательство эффективности его экономической политики. Действительно, показатель безработицы за время его президентства снизился с 6,3% до 3,4%. Однако с тех пор он успел немного подрасти. И не стоит забывать, что при Трампе уровень безработицы упал до многолетних минимумов.

Когда Трамп был у власти, инфляция, измеряемая индексом потребительских цен, была в основном сдержанной и составляла около 1,9% в год. При этом цены выросли примерно на 7,8% в период с 2017 по 2021 год. А вот при Байдене цены подскочили на 17% при инфляции 5,8%.

WSJ отмечает, что отношение американцев к экономике, как правило, определяется ценой на бензин. При Трампе его стоимость практически не изменилась, а с начала президентства Байдена цена за галлон выросла более чем на $1.

Издание пишет, что, согласно опросу, избиратели считают, что Дональд Трамп лучше справится со многими наиболее острыми проблемами, включая экономику, инфляцию, преступность, безопасность границ и конфликт на Ближнем Востоке.

«Временами он может быть напыщенным, но, если он говорит, что собирается что-то сделать, вы можете поспорить, что он это сделает», — приводит WSJ слова 73-летней Кристин Юнг из штата Флорида. Она голосовала за Трампа и планирует снова поддержать его в 2024 году. «Я не могу смириться с тем фактом, что граница открыта. Террористы повсюду. Я боюсь за нашу страну».

Данные опроса также показали, что 88% республиканцев и независимых сторонников партии уверены, что политика Трампа им помогла. И даже каждый десятый демократ согласен с этим утверждением.