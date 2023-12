NYP: рейтинг одобрения Байдена к декабрю упал до минимума

Согласно результатам проведённого в начале декабря опроса от Pew Research Center, рейтинг одобрения действий президента Джо Байдена упал до 33% — и это на данный момент самый низкий уровень с момента его вступления в должность, сообщает The New York Post. По оценкам экспертов, всё больше американцев из разных социально-культурных групп сомневаются в способности Байдена решить ряд ключевых задач в сфере экономической и иммиграционной политики, а также в том, что он может сплотить страну.

Как показали опубликованные в четверг результаты опроса, который был организован компанией Pew Research Center, рейтинг одобрения президента США Джо Байдена упал до рекордного минимума в 33%, пишет The New York Post. Это самый низкий показатель, который фиксировали эксперты из Pew Research Center, с тех пор как 81-летний Байден вступил в должность.



По сравнению с итогами предыдущего аналогичного опроса, который проводился летом этого года, уровень одобрения Байдена снизился ещё на два пункта. А по сравнению с данными за октябрь 2022 года рейтинг одобрения Байдена среди демократов упал на 12 пунктов и является «относительно низким среди большинства основных демографических групп», поясняется в статье.



При этом среди республиканцев и тех, кто им симпатизирует, рейтинг действующего президента по-прежнему остаётся на уровне всего в 7%, а среди сторонников Демократической партии его поддержка упала до 61%, сократившись на четыре пункта.



«Большинство американцев выражают мало уверенности или вообще не верят в способность Байдена решить ряд ключевых вопросов, включая экономическую и иммиграционную политику», — также отмечают эксперты в комментарии к результатам опроса. И меньше всего американцы верят в то, что Байден способен сплотить страну, говорится в статье. На этот вопрос положительно ответили лишь 24% респондентов.



В то, что действующий президент способен урегулировать вопросы в области экономической политики, верят около 36%, а его действиям в решении иммиграционных проблем доверяют 32% американцев, сообщается в статье.



При этом лишь 33% жителей латиноамериканского происхождения и около 37% респондентов азиатского происхождения одобряют работу Байдена в Овальном кабинете, а среди темнокожих американцев этот показатель составляет чуть больше половины. В целом в ходе исследования были опрошены 5203 взрослых жителя США в период с 27 ноября по 3 декабря этого года.



Выводы экспертов Pew Research Center были опубликованы на следующий день после того, как Дэвид Аксельрод, главный политический советник бывшего президента Барака Обамы, предупредил, что «жалкий» рейтинг одобрения Байдена, о котором свидетельствует и недавний опрос издания Wall Street Journal, является «очень мрачной» новостью для его предывыборной кампании, говорится в статье.



Итоги опроса Wall Street Journal были опубликованы в конце прошлой недели. Согласно этим данным, только 37% избирателей сейчас одобряют работу Байдена в Овальном кабинете, в то время как 61% придерживается неблагоприятного мнения о действующем президенте. При этом бывший президент Дональд Трамп обошёл Байдена на четыре пункта в очном противостоянии — и на шесть пунктов, если учитывать сторонников независимых кандидатов, заключает The New York Post.