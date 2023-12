Times: рейтинг Сунака побил новый антирекорд на фоне споров о депортации в Руанду

Как показал опрос, проведённый накануне голосования по законопроекту о депортации нелегалов в Руанду, около 70% британцев выразили неодобрение в отношении премьер-министра Риши Сунака — и лишь 21% высказал положительное мнение. Таким образом, рейтинг Сунака поставил новый личный антирекорд. В том числе это было зафиксировано и среди избирателей-консерваторов, симпатии которых он безуспешно стремится удержать перед следующими выборами, сообщает The Times.

Действующий премьер-министр Великобритании Риши Сунак в настоящий момент имеет настолько же низкую популярность среди избирателей, как и экс-премьер Борис Джонсон в тот момент, когда ему пришлось уйти в отставку, пишет The Times. Согласно последним опросам, рейтинг Сунака побил новый антирекорд на фоне споров вокруг законопроекта, предусматривающего депортацию нелегальных мигрантов в Руанду.



В рамках опроса, который был организован на портале YouGov, перед решающим голосованием по этому вопросу в палате общин, около 70% британцев заявили, что они имеют неблагоприятное мнение в отношении Сунака. В то время как положительное мнение высказали всего около 21% респондентов, отмечается в статье.



Это означает, что действующий премьер-министр получил самый низкий для себя чистый рейтинг благосклонности, который достиг показателя в минус 49 — что ещё на 10 пунктов меньше, чем это было в конце ноября, сообщает The Times. Это сопоставимо с показателями Бориса Джонсона, рейтинг одобрения которого составлял минус 46 на момент отставки, а спустя месяц упал до минус 53, говорится в статье.



Риши Сунак сейчас настолько же непопулярен среди британцев. Однако пока он всё же не побил предыдущий антирекорд Лиз Трасс, рейтинг которой падал до минус 70, констатирует The Times. При этом Сунак столкнулся с новым минимумом популярности среди избирателей-консерваторов, которых он стремится удержать перед следующими выборами. В этой группе около 56% заявили, что относятся к премьер-министру отрицательно, и лишь 40% дали ему положительную оценку.



Результаты данных опросов были опубликованы после того, как Сунак смог вчера вечером избежать поражения в палате общин, где проходило голосование по его законопроекту о депортации нелегалов в Руанду. Однако в новом году ему предстоит выдержать ещё одно противостояние после того, как правые депутаты заявили, что проголосуют против плана, если он не будет ужесточён — а сторонники умеренных позиций, напротив, пригрозили отозвать свою поддержку, если Сунак и дальше будет «нарушать международное право» при урегулировании этой проблемы, говорится в статье.



Сунак уже заявил, что победа законопроекта в палате общин откроет ему путь к выполнению своего обещания не допустить того, чтобы лодки с незаконными мигрантами продолжали пересекать пролив Ла-Манш. В то же время ещё один отдельный опрос от YouGov показал, что всего лишь около 1% избирателей верят, что план по депортации мигрантов в африканскую страну реально сработает.



Тем не менее депутаты одобрили этот законопроект во втором чтении — за него было подано 313 голосов, против выступили 269 человек, что обеспечило правительству подавляющее большинство в 44 голоса. И хотя бывший министр внутренних дел Суэлла Браверман и бывший министр по делам иммиграции Роберт Дженрик, ушедший в отставку на прошлой неделе после публикации законопроекта, как и десятки консерваторов, предпочли воздержаться, ни один из них в итоге не проголосовал против, сообщается в статье.



Правые силы также заявили, что процент воздержавшихся накануне вечером показал: они смогут собрать достаточное количество голосов, чтобы отклонить этот законопроект в третьем чтении, если Сунак не выполнит свои обещания. Кроме того, по словам неназванных источников, на случай, если правительство не внесёт необходимые поправки, оппозиция ищет способы заручиться поддержкой лейбористов, чтобы бойкотировать новый закон.



В то же время британский министр внутренних дел Джеймс Клеверли заявил, что противники этого законопроекта заблуждаются: «Я хотел бы доказать, что они неправы. Моя задача — продемонстрировать, что всё это будет работать как часть общего плана, который уже работает». По словам министра, цель состоит в том, чтобы уже этой весной отправить первый самолёт с депортированными нелегалами в Руанду, но для этого сначала потребуется провести законопроект через палату общин и палату лордов.



Глава МВД также заявил, что он не верит, что этот закон будет отменён в следующем году, и продолжит проводить разъяснительные беседы на этот счёт с теми парламентариями, у которых ещё остаются сомнения. Клеверли также подчеркнул, что он не намерен извиняться за высокую стоимость мер по депортации, говорится в статье.



Министерство внутренних дел Великобритании уже выплатило властям Руанды около £240 млн в рамках подготовки к реализации этой программы, и ещё £50 млн предстоит выплатить в 2024–2025 годах, хотя ни один рейс с мигрантами ещё даже не вылетел. «Защитить страну от преступности никогда не получится бесплатно», — подчеркнул Клеверли в беседе с журналистами.



«Мы, конечно же, более чем готовы выслушать любые добросовестные поправки, которые призваны сделать этот законопроект лучше, сохранив его в рамках международного права», — также заверил министр. Экстренные меры в законодательной сфере были приняты после того, как Верховный суд постановил, что сделка с Руандой является незаконной в том виде, в каком она была сформулирована. Так Лондон пытается помешать нелегальным мигрантам юридически оспаривать депортацию, сообщает The Times.



Законопроект призван возродить застопорившийся план депортации и исключить судебные иски со стороны мигрантов, поданные на том основании, что отправка в Руанду подвергает их опасности. Это даёт министрам полномочия не применять в данном случае британский Закон о правах человека, однако до отмены Европейской конвенции о правах человека речи не идёт, поясняется в статье.