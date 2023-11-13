Guardian: Кэмерон пообещал Сунаку помочь с Украиной и другими международными проблемами

Дэвид Кэмерон совершил ошеломляющее возвращение в большую политику, заняв пост министра иностранных дел Великобритании, сообщает The Guardian. После этого назначения Кэмерон пообещал помочь британскому премьеру Риши Сунаку с решением «пугающего набора международным проблем», среди которых он назвал украинский конфликт и кризис на Ближнем Востоке.

Бывший британский премьер Дэвид Кэмерон совершил ошеломляющее возвращение в правительство Великобритании, сообщает The Guardian. Нынешний глава правительства Соединённого Королевства Риши Сунак назначил его на пост министра иностранных дел.



Возвращение Кэмерона в большую политику произошло в рамках более масштабных перестановок в британском кабинете министров.



Комментируя это событие, Кэмерон написал в соцсети X (бывший Twitter), что Британия столкнулась с «пугающим набором международных проблем», среди которых он назвал конфликт на Украине и кризис на Ближнем Востоке.



«Хотя я был вне большой политики в течение последних семи лет, но надеюсь, что мой опыт — в качестве лидера консерваторов в течение одиннадцати лет и премьер-министра в течение шести лет — посодействует моей помощи премьер-министру в решении этих жизненно важных проблем», — указал бывший премьер.



Кэмерон ушёл в отставку в 2016 году после поражения на референдуме по выходу Британии из ЕС. По имеющейся информации, в 2018 году он заявил своим друзьям, что хочет вернуться в большую политику, предпочтительно в качестве министра иностранных дел.



С тех пор он не проявлял особой активности в публичной сфере, хотя два года назад оказался втянутым в скандал, когда лоббировал среди британских министров выделение финансированиеюя для ныне неплатёжеспособной компании финансовых услуг Greensill Capital.



Решение Сунака вернуть Кэмерона, вероятно, понравится умеренным членам Консервативной партии, но может при этом вызвать гнев в её правом крыле, особенно если учесть, что последним значимым политическим действием Кэмерона была провальная кампания по сохранению членства в ЕС.