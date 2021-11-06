Telegraph: бывший политтехнолог Кэмерона заявил, что Байден явно страдает от старческого слабоумия

Американский лидер Джо Байден явно страдает от старческого слабоумия, заявил в интервью The Daily Telegraph Стив Хилтон, бывший политтехнолог Дэвида Кэмерона. Он также добавил, что подобные провалы в памяти вызывают беспокойство, поскольку речь идёт о человеке, «который занимает самую значимую и требовательную должность в мире».
Президент США Джо Байден страдает от «старческого слабоумия» и настолько «дико непопулярен», что увеличивает шансы Дональда Трампа на переизбрание, заявил в интервью The Daily Telegraph Стив Хилтон, бывший политтехнолог экс-премьера Британии Дэвида Кэмерона.
«Люди говорят: не будь грубым, он — старый человек, нельзя называть его слабоумным стариком. Я называю его слабоумным, потому что у него явно старческое слабоумие», — заявил Хилтон, который до переезда в США работал на Кэмерона с 2010-го по 2012 год.
По его словам, тот факт, что у президента случаются «провалы в памяти», вызывает беспокойство, поскольку речь идёт о человеке, «который занимает самую значимую и требовательную должность в мире».
«Даже когда он говорит по бумажке, он явно теряет ход мыслей, — отметил Хилтон. — Если бы вы хотели переизбрать Дональда Трампа, то вы бы поступали именно так, как сейчас поступает Байден».
Как напоминает The Daily Telegraph, на этой неделе 78-летний Байден, самый старый президент в истории США, по всей видимости, заснул на климатическом саммите в Глазго. Ранее уже звучали опасения по поводу умственных — и даже физических — способностей Байдена, поскольку он часто путает и забывает имена.
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