Hill: у помощника, сопровождавшего Байдена в Европе, выявили COVID-19

Помощник Джо Байдена, сопровождавший американского лидера во время поездки в Европу, сдал положительный тест на коронавирус, сообщает The Hill. Как отмечается в статье, этот человек остался в Шотландии на карантине. Болезнь протекает у него бессимптомно.
Помощник, который на прошлой неделе сопровождал Джо Байдена во время поездки президента США в Европу, сдал положительный тест на COVID-19, сообщает The Hill со ссылкой на различные источники.
Такой результат показал сделанный в Шотландии экспресс-тест, который были обязаны сдавать все участники 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго.
По имеющейся информации, помощник был полностью вакцинирован, а сейчас у него нет никаких симптомов заболевания. Пока он остаётся в Шотландии на карантине и проходит дальнейшее тестирование.
В качестве меры предосторожности несколько сотрудников администрации, которые были в тесном контакте с заразившимся помощником президента, вернулись в США на отдельном правительственном самолёте, а не вместе с главой Белого дома.
Как сообщает Bloomberg, сам президент сдал во вторник отрицательный тест на COVID-19.
Издание The Hill напоминает, что в воскресенье пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что её тест на коронавирус дал положительный результат. Сама она не поехала вместе с Джо Байденом в Европу после того, как вирусом заразился один из членов её семьи.
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