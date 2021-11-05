Der Standard: сыграть на желании россиян путешествовать — в сети активизировалась торговля подделками вакцинных сертификатов стран ЕС

Эксперты Лаборатории Касперского обнаружили в даркнете несколько русскоязычных площадок, торгующих сертификатами о вакцинации от коронавируса одобренными в ЕС препаратами, сообщает Der Standard. В ответ на заявление представительства ЕС в России о необходимости расследования пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признал наличие проблемы и подчеркнул, что российские правоохранительные органы ведут борьбу против злоумышленников.

«Выгодное предложение» для тех, кто отказывается делать прививку: в русскоязычном сегменте интернета доступны сертификаты о вакцинации одобренными в ЕС вакцинами от AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Johnson&Johnson и Moderna. По данным Лаборатории Касперского, документ продаётся в даркнет-магазинах в среднем за сумму, эквивалентную $300, передаёт Der Standard.

Сертификат о вакцинации выдаётся якобы в одной из восточноевропейских стран, но более подробной информации мошенники не предоставляют. Они предлагают покупателям проверить подлинность сертификата, отправляемого в виде уникального QR-кода, с помощью официальных приложений CovPass или CovidCheck.

«Хакеры уже давно пытаются разными способами заработать на теме пандемии, ограничений и вакцинации», — рассказал эксперт по безопасности Лаборатории Касперского. По его словам, мошенники активизировались этой весной. Теперь они пытаются сыграть на желании россиян свободно передвигаться по миру.

Аналогичные тенденции отмечает и Group-IB. По данным компании, специализирующейся на кибербезопасности, число предложений о продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса с начала сентября увеличилось в 20 раз по сравнению с показателями лета 2021 года. Как правило, речь идёт о чистой подделке, покупателей попросту обманывают. Однако в июне сотруднику Telegram-канала Baza удалось купить сертификат о вакцинации высокого качества — приложения верифицировали QR-код.

Неясно, подделываются ли сертификаты посторонними или же этим занимаются лица, имеющие непосредственный доступ к банку данных ЕС. «Европейский союз продолжит внимательно следить за этим вопросом, и в случае необходимости будут приняты надлежащие меры. Если возникают подозрения в мошенничестве, ЕС ожидает, что страны, в которых это имеет место, в том числе Россия, будут принимать меры для расследования этих подозрений и реагирования на них», — заявили в представительстве ЕС в Москве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал наличие проблемы торговли поддельными сертификатами в России. «Мы относимся к этому очень ответственно, считаем это неприемлемым, и, конечно, с этим борются наши правоохранительные органы», — заявил он. Как отмечает издание, продажа поддельных сертификатов о вакцинации российскими препаратами процветает в стране уже несколько месяцев.

Песков выразил надежду, что эта ситуация не осложнит взаимное признание сертификатов. По его словам, «переговоры продвигаются в весьма позитивном ключе». Он надеется, что обе стороны взаимно признают сертификаты о вакцинации «в обозримой перспективе».

На саммите G20 в Риме Владимир Путин обратил внимание на неготовность ряда государств признать вакцину «Спутник V». Президент России объяснил это «недобросовестной конкуренцией и протекционизмом». В качестве контрмеры Москва также отказывается признавать иностранные вакцины, передаёт Der Standard.