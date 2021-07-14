Libération: услышав об обязательной прививке и пропусках, французы бросились на поиск подделок

02:51
В МИД Кубы рассказали об отношениях с США
Глава МИД Кубы Бруно Родригес не считает, что Гавана и Вашингтон находятся на пороге двустороннего кризиса.
02:33
Путин: Россия выполнит все обязательства по транзиту газа через Украину
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва выполнит все обязательства в рамках контракта по транзиту газа через территорию Украины в Европу.
02:17
Синоптик предупредил о ливнях в Москве 15 и 16 июля
В Москве 15 и 16 июля в вечерние часы местами ожидаются интенсивные ливни. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
02:00
В Аргентине выявили более 20 тысяч случаев коронавируса за сутки
За прошедшие сутки общее число подтверждённых случаев коронавируса в Аргентине увеличилось на 20 023 и достигло 4 682 960.
01:43
В России за сутки потушили 116 лесных пожаров
В России лесопожарные службы за сутки потушили 116 природных пожаров на площади 23 464 га. Об этом сообщили в Авиалесоохране.
01:25
Путин порекомендовал украинским властям прочесть его статью об Украине
Российский президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что киевским властям сначала нужно прочитать его статью «Об историческом единстве русских и украинцев», прежде чем дискутировать о ней.
01:08
Российские инспекторы посетят военный объект в Словении
Начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков заявил, что российские специалисты в четверг, 15 июля, проведут осмотр военного объекта в Словении.
00:51
Суд арестовал шестерых участников драки у метро «Кузьминки» в Москве
Кузьминский суд Москвы отправил под арест на 15 суток шестерых участников массовой драки возле станции метро «Кузьминки».
00:36
«Рома» приобрела голкипера сборной Португалии по футболу Патрисиу
Итальянский футбольный клуб «Рома» объявил о трансфере вратаря сборной Португалии и английского «Вулверхэмптона» Руя Патрисиу.
00:34
Володин прокомментировал призыв ЕСПЧ узаконить однополые браки в России
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал призывы Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) признать однополые браки на территории России.
00:31
«Матч ТВ»: ЦСКА не согласился отдать Влашича в аренду «Милану»
Московский футбольный клуб ЦСКА не собирается отдавать в аренду итальянскому «Милану» полузащитника команды Николу Влашича.
00:26
Доннарумма попрощался с «Миланом»
Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма попрощался с футбольным клубом «Милан».
00:12
Пожарные локализовали пожар на складе в Балашихе
Возгорание здания склада на территории промышленной зоны в подмосковной Балашихе локализовано на площади 1,5 тыс. кв. м.
00:05
Деспотович и Слуцкий заявили, что «Рубин» намерен выиграть РПЛ в предстоящем сезоне
Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович и главный тренер команды Леонид Слуцкий ответили на вопрос о задачах команды на предстоящий сезон на онлайн-встрече с болельщиками.
23:56
Путин рассказал о триединстве русского, белорусского и украинского народа
Президент России Владимир Путин заявил, что триединство русского, белорусского и украинского народа никуда не исчезнет, «как бы кто ни старался». Расшифровка выступления главы государства опубликована на сайте Кремля.
23:56
В комитете по этике РФС подтвердили рассмотрение дела судьи Шимарыгина
Глава комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семён Андреев сообщил, что дело пойманного на игре на ставках арбитра Александра Шимарыгина будет рассмотрено до 25 июля.
23:47
В Костромской области ввели обязательную вакцинацию для ряда сфер
Главный санитарный врач по Костромской области постановил провести обязательную вакцинацию определённых категорий жителей региона.
23:42
Sport24: Карасёва рассматривают в качестве главного арбитра на матч за Суперкубок УЕФА
Российский судья Сергей Карасёв рассматривается в качестве главного арбитра матча за Суперкубок УЕФА, в котором сыграют английский «Челси» и испанский «Вильярреал».
23:31
Путин заявил, что Россия обеспокоена из-за военного освоения Украины
Российский президент Владимир Путин заявил, что Россию беспокоит тот факт, что началось военное освоение территории Украины.
23:28
На исполкоме РФС 15 июля будут подведены итоги выступления сборной России на Евро-2020
Стало известно, что будет обсуждаться на ближайшем исполкоме Российского футбольного союза (РФС).
23:21
В Госдепе назвали сферы сходных интересов России и США
Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что в Вашингтоне не считают секретом наличие сфер, где у Соединённых Штатов и России могут сойтись интересы.
23:14
СЭ: российского судью поймали на игре на ставках
Департамент защиты игры РФС в рамках работы по противодействию договорным матчам выявил, что арбитр Александр Шимарыгин активно делал ставки.
23:11
Путин высказался о Союзном государстве с Белоруссией
Президент России Владимир Путин заявил в эфире телеканала «Россия 24», что Союзное государство с Белоруссией — это некий уровень интеграции при полном сохранении суверенитета.
23:03
УЕФА выбрал 10 лучших голов на Евро-2020
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал видео десяти лучших голов минувшего чемпионата Европы.
23:00
В Госдепе прокомментировали запрос Гаити об оказании помощи
В Госдепартаменте США заявили, что проводят оценку запроса властей Гаити об оказании помощи после убийства гаитянского президента Жовенеля Моиза.
22:53
В Москве прокомментировали рост числа сотрудников сферы здравоохранения и IT
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о росте числа работников, занятых в административной деятельности, здравоохранении и сфере IT.
22:52
Червиченко считает, что стоит не допускать «Нижний Новгород» к участию в РПЛ
Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о финансовых проблемах футбольного клуба «Нижний Новгород».
22:50
Жители Москвы смогут увидеть ночные зарницы
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что москвичи в среду, 14 июля, смогут увидеть в небе ночные зарницы — мгновенные вспышки света на горизонте при отдалённой грозе.
22:38
Путин объяснил своё решение написать статью об Украине
Президент России Владимир Путин ответил на вопросы о написанной им статье по украинской проблематике. Расшифровка опубликована на сайте Кремля.
22:34
Футболист «Рубина» Макаров признался, что мечтает о переходе в европейский клуб
Полузащитник казанского «Рубина» Денис Макаров признался, что мечтает о переходе в европейский футбольный клуб.
22:31
В РСТ поддержали предложение создать с Египтом группу по мониторингу
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с RT прокомментировал предложение России Египту создать группу по мониторингу ситуации с туристами.
22:17
Черчесов обратился к болельщикам сборной России по футболу
Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов обратился к болельщикам национальной команды.
22:09
Метеоролог рассказал о температурном рекорде в Москве
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о температурном рекорде в Москве.
22:04
В Госдепе США высказались против строительства «Северного потока — 2»
Помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент сообщил в интервью телеканалу «Украина 24», что Вашингтон считает строительство трубопровода «Северный поток — 2» «плохим» для Украины и Европы.
22:03
«Шальке 04» арендовал 18-летнего футболиста «Зенита» Михайлова
Полузащитник «Зенита» Ярослав Михайлов проведёт следующий сезон на правах аренды в немецком футбольном клубе «Шальке-04».
22:00
В Подмосковье при столкновении крана-манипулятора и грузовика погиб один человек
В Московской области произошло столкновение крана-манипулятора и грузовика, в результате один человек погиб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
21:55
РФС выступил с заявлением по поводу проекта реформ российского футбола
Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте выступил с заявлением по поводу проекта реформ российского футбола.
21:52
Пять стран присоединились к санкциям ЕС против Белоруссии
Пять государств, не входящих в Евросоюз, присоединились к экономическим санкциям ЕС в отношении Белоруссии. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
21:44
В Москве в результате ДТП погиб мотоциклист
На юго-востоке Москвы в результате автомобильной аварии скончался мотоциклист, информирует пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
21:34
«Чемпионат»: «Нижний Новгород» должен футболистам 120 млн рублей за прошлый сезон
У футбольного клуба «Нижний Новгород» существуют задолженности перед игроками команды по итогам прошлого сезона.
21:33
Зеленский провёл телефонный разговор с Си Цзиньпином
Украинский лидер Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином.
21:30
Гаджиев о реформе РПЛ: вызвало вопросы количество матчей в первой части сезона
Известный тренер Гаджи Гаджиев рассказал, что вызвало у него вопросы в проекте новой реформы Российской премьер-лиги (РПЛ).
21:25
Орещук уверен, что доходы топ-клубов РПЛ серьёзно возрастут после реформы
Бывший спортивный директор московского футбольного клуба «Динамо» Роман Орещук считает, что доходы топ-клубов смогут серьёзно возрасти после реформы Российской премьер-лиги (РПЛ).
21:20
Россия предложила Египту создать группу по мониторингу ситуации с туристами
Россия в ходе переговоров с египетской стороной предложила создать контактную группу для мониторинга ситуации и обмена информацией касательно российских туристов.
21:12
ЦСКА одолел словацкую команду в контрольном матче
Московский ЦСКА обыграл словацкий «ВиОн Злате-Моравце» в контрольном матче на сборах в Австрии.
21:12
В ГИБДД рассказали о наиболее частых причинах ДТП с детьми
Замначальника ГУОБДД МВД России Олег Понарьин в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о наиболее частых причинах ДТП с детьми.
21:07
Россия направит в Египет делегацию для оценки эпидситуации
Глава Роспотребнадзора Анна Попова провела переговоры с египетской делегацией во главе с министром древностей и туризма Египта Халедом аль-Анани, также в переговорах приняла участие руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
21:02
Андронов заявил, что Кьеллини в 2003 году мог перейти в ЦСКА
Журналист и комментатор Алексей Андронов рассказал, как в 2003 году защитник сборной Италии и «Ювентуса» Джорджо Кьеллини мог перейти в московский футбольный клуб ЦСКА.
20:59
В подмосковной Балашихе загорелось здание склада
Здание склада загорелось на территории промышленной зоны в подмосковной Балашихе.
20:51
В Калининграде выделят субсидии социально ориентированным НКО
В правительстве Калининграда подвели итоги конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) для предоставления субсидий из областного бюджета в 2021 году.