France 24: «радикальные меры» Макрона помогли — на вакцинацию записались сотни тысяч французов

Объявленные Эммануэлем Макроном в понедельник стимулирующие меры, призванные подтолкнуть французов к вакцинации от коронавируса, похоже, возымели эффект: уже вечером того же дня на первый укол записались 926 тыс. граждан страны, сообщает France 24. Как подчёркивается в материале канала, такая цифра стала «абсолютным рекордом» с момента начала пандемии.

После выступления президента Франции Эммануэля Макрона, который в понедельник вечером объявил о введении обязательной вакцинации для медиков и лиц, контактирующих с людьми из наиболее уязвимых групп, под страхом дисциплинарных взысканий, а также о запрете доступа в большинство общественных мест без «санитарного пропуска», на приём в центры вакцинации для получения первой дозы антикоронавирусной вакцины записались сотни тысяч французских граждан, передаёт France 24.

Как пишет сайт телеканала, французский интернет-сервис Doctolib, который предоставляет услуги электронной регистратуры для пациентов, сегодня сообщил, что в понедельник через его приложение и сайт на первую прививку от коронавируса записались 926 тыс. французов, что стало «абсолютным рекордом» за всё время пандемии. Такой ажиотаж стал результатом «давления», оказанного накануне главой государства на невакцинированных соотечественников в попытке избежать новой волны пандемии в связи со стремительным распространением по стране штамма «дельта», констатирует корреспондент France 24.

«Сотни тысяч из вас сегодня вечером записались на вакцинацию, — приветствовал вчера решение французов министр здравоохранения страны Оливье Веран на своей странице в Twitter. — Это очень хорошо: вакцины у нас есть, центры вакцинации мы открыли повсюду, и десятки тысяч работающих там медиков, спасателей и сотрудников местных органов власти только вас и ждут». Как напоминает корреспондент France 24, господин Макрон в понедельник — за девять месяцев до президентских выборов — объявил о целом ряде «радикальных мер» для предупреждения четвёртого наплыва больных COVID-19 в больницы. В качестве «главного инструмента» глава государства воспользовался «санитарным пропуском» (документ, подтверждающий, что его обладатель вакцинировался либо получил отрицательный ПЦР-тест) — его применение в ближайшие недели будет постепенно расширяться. Так, с 21 июля без него не будут пускать в «места досуга и культуры», включая кинотеатры, с начала августа — в кафе, рестораны и торговые центры (причём пропуска к этому времени должны будут иметь даже сотрудники заведений), в медучреждения, а также в самолёты, поезда и автобусы дальнего следования. На данный момент такой пропускной режим уже действует во Франции для всех объектов, где могут собираться более тысячи человек, включая стадионы и ночные клубы на 50 и более посетителей.