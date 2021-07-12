WP: надежда на возвращение к нормальной жизни — Каннский фестиваль ознаменовал «неловкий» выход из пандемии

Проведение Каннского кинофестиваля в очном формате ознаменовало собой надежду на возвращение к нормальной жизни, которая пока сопровождается «неопределённостью», пишет The Washington Post. Однако, как отмечает издание, пока звёзды кино идут по красной дорожке, в центрах вакцинации французские медики пытаются сдержать «смертельную четвёртую волну COVID-19».

Проведение Каннского кинофестиваля, который после перерыва на год из-за пандемии вновь открылся на этой неделе на Лазурном берегу, ознаменовало собой оптимизм и надежду на возвращение к нормальной жизни для индустрии, сильно пострадавшей из-за распространения коронавируса, пишет The Washington Post.

Так, в отличие от американского кинофестиваля «Сандэнс», который в этом году прошёл в режиме онлайн, Каннский фестиваль проходит в традиционном очном формате.

Как отмечает издание, мероприятие часто «отражает более широкие общественные тенденции» начиная с момента основания в 1939 году в качестве акта неповиновения нацистам и фашистам, которые использовали Венецианский кинофестиваль в своих пропагандистских целях. И 2021 год не стал исключением. В этом году Каннский фестиваль стал отражением «неловкого» выхода из пандемии, который начался в большей части Европы и США.

Показательным моментом можно назвать появление на премьере фильма «Аннет» во Дворце фестивалей, месте проведения Каннского кинофестиваля, актрисы Марион Котийяр, которая исполнила главную роль в киноленте, открывшей мероприятие. Войдя во дворец, Котийяр сначала надела маску и растерянно смотрела на других гостей. В конце концов актриса приняла решение снять маску. Более того, немало неловких моментов создал отказ от привычных приветственных поцелуев в щёку на площадках.

Организаторы подчёркивают, что международный кинофестиваль проводится в безопасных санитарных условиях. Посетителей просят предъявлять сертификаты о вакцинации, доказательства иммунитета после выздоровления от COVID-19 или отрицательный тест на инфекцию. Несмотря на то что прошедшим вакцинацию европейцам достаточно показать QR-код, американцам необходимо каждые 48 часов предоставлять отрицательный тест на коронавирус.

Кроме того, в качестве дополнительной защиты за пределами площадок кинофестиваля используют собак, обученных распознавать запах носителей коронавируса.

По словам мэра Канна Давида Лиснарда, правила, основанные на рекомендациях французского правительства для массовых собраний, должны помочь городу показать, что подобное мероприятие может быть «праздничным и в то же время защищать здоровье» его участников.

Фестиваль, который обычно проводится в мае, был перенесён на июль, чтобы дать время утихнуть очередной вспышке коронавируса во Франции. Однако теперь он совпал с растущими опасениями относительно штамма «дельта», впервые обнаруженного в Индии, что привело к сокращению числа участников, а также желающих приехать во Францию на время его проведения.

Так, по словам старшего вице-президента по дистрибуции California Pictures Моники Уайт, для её компании Каннский кинофестиваль обычно является важнейшей возможностью продать права на фильмы покупателям по всему миру. Однако в этом году мероприятие может недосчитаться до 80% тех, кому это могло бы быть интересно.

Уайт рассказала The Washington Post, что назначила несколько встреч с потенциальными покупателями в режиме онлайн, однако ей не хватает личного общения, да и в разговорах по-прежнему преобладает тема пандемии. Девушка отметила, что только что встречалась с французскими кинопрокатчиками, которые посетовали на большое число «фильмов в очереди», которые они должны выпустить, прежде чем появятся ещё варианты.

Неопределённость, сопровождающая кинофестиваль, хорошо заметна не только на площадках мероприятия, но и ночью в Каннском заливе, где не осталось и следа от шумных вечеринок на яхтах, которые традиционно его сопровождают.

Однако лучше всего эту неопределённость можно увидеть вдали от обычных мест пышных празднований. Во французских центрах вакцинации врачи продолжают попытки «предотвратить смертельную четвёртую волну COVID-19» и не допустить очередной заморозки экономики и культурной жизни страны.

Как пишет The Washington Post, пока знаменитости в смокингах и вечерних платьях шли по красной дорожке, а поклонники толкались, пытаясь сфотографировать кумиров, кто-то пытался пробиться во дворец совсем по другим причинам.

Мужчина, который назвал лишь свою фамилию — Брагиман — несколько раз безуспешно пытался открыть дверь в строго охраняемый Дворец фестивалей, прижимаясь лицом к стеклу и жестикулируя сотрудникам службы безопасности, что ему нужно попасть внутрь. По его словам, из-за того, что центр вакцинации здесь перенесли на подземный уровень, чтобы освободить место для проведения самого престижного в мире кинофестиваля, он опоздал на второй укол от коронавируса.