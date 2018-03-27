Euronews: в Кузбассе объявлен траур по жертвам пожара в кемеровском торговом центре Трёхдневный траур по жертвам пожара в торговом центре «Зимняя вишня» объявлен в Кузбассе со вторника, 27 марта. Согласно последним данным, число погибших превышает 60 человек, ещё более 50 пострадавших обратились к врачам. Точная причина трагедии пока не установлена, уголовное дело возбуждено сразу по нескольким статьям, передаёт Euronews. 27 марта 2018 Euronews

Euronews: День воли в Белоруссии отметили задержаниями оппозиционеров В Минске десятки людей забрали в отделения милиции с площади Якуба Коласа, где противники действующей власти планировали начать шествие по центру города. Как передаёт Euronews, оппозиционерам также разрешили провести согласованный митинг-концерт, на который пришли, по разным оценкам, от 5 до 50 тысяч человек. 26 марта 2018 Euronews

Euronews: на Байкале проходит турнир по ледовому гольфу На Байкале проходит международный турнир в рамках подготовки к чемпионату мира по ледовому гольфу. Как передаёт Euronews, соревнования проводятся уже в 14-й раз, а в предыдущие годы в них уже приняли участие более тысячи человек. 26 марта 2018 Euronews

Euronews: высланные из Великобритании российские дипломаты вернулись в Москву Правительственный самолёт Ил-96, который забрал из Лондона сотрудников российского посольства, приземлился в Москве. На его борту на родину вернулись 23 члена российской дипмиссии, которых Великобритания обвинила в «шпионской деятельности». Россия в ответ решила выслать 23 британских дипломата, а также приостановить работу Британского совета и консульства в Петербурге, передаёт Euronews. 21 марта 2018 Euronews

Euronews: Макрон и Меркель обвиняют Москву во «вмешательстве в дела Великобритании» Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя попытку отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Британии, заявил: Париж осуждает вмешательство Москвы в дела Великобритании, поскольку всё указывает на то, что именно Россия стоит за этой попыткой убийства, сообщает Euronews. Канцлер Германии Ангела Меркель, в свою очередь, заявила: «Многие думают, что Россия виновна в том, что произошло». 17 марта 2018 Euronews

Euronews: в США прошла «Национальная школьная забастовка» против свободной продажи оружия Десятки тысяч американских учащихся приняли участие в «Национальной школьной забастовке», требуя ужесточить нормы продажи оружия в США. Акцию также поддержали некоторые телеканалы, временно прервав вещание в знак солидарности. На 24 марта запланирован ещё один масштабный митинг в Вашингтоне и ряде других крупных городов страны, передаёт Euronews. 15 марта 2018 Euronews

Euronews: россияне считают обвинения по делу Скрипаля несправедливыми Судя по реакции обычных россиян на улице, их не удивило стремление британских властей обвинить Москву в причастности к отравлению двойного агента Сергея Скрипаля в Лондоне. Многие из опрошенных не верят, что у западных спецслужб есть какие-то веские доказательства таких обвинений, и считают, что Запад снова пытается сделать Россию «козлом отпущения», передаёт Euronews. 14 марта 2018 Euronews

Могерини: ЕС не признает результатов выборов президента России на территории «аннексированного Крыма» Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини пообещала выделить Украине миллиард евро макрофинансовой помощи и оказать содействие в урегулировании конфликта с «Газпромом». В то же время она подчеркнула, что Евросоюз не намерен признавать результаты предстоящих выборов президента России на территории Крыма и по-прежнему считает его присоединение «незаконной аннексией», передаёт Euronews. 13 марта 2018 Euronews

Euronews: чехи не допустили назначения коммуниста главой комитета по надзору за спецслужбами Избрание коммуниста Зденека Ондрачека главой парламентского комитета по контролю за национальными спецслужбами вызвало в Чехии массовые демонстрации протеста, участники которых даже призывали к отставке премьер-министра Андрея Бабиша. В результате Ондрачеку пришлось объявить об уходе с поста. Однако он заявил, что ничуть не сожалеет о своём коммунистическом прошлом, сообщает Euronews. 7 марта 2018 Euronews

Euronews: Литва протестует против «геополитического проекта Кремля» в виде белорусской АЭС Президент Литвы Даля Грибаускайте назвала строительство Островецкой АЭС в Белоруссии «геополитическим проектом Кремля», подчеркнув, что это несёт угрозу для безопасности и здоровья граждан, проживающих у границ ЕС. В свою очередь, белорусские власти заверяют, что станция строится в соответствии со всеми международными стандартами ядерной безопасности, передаёт Euronews. 6 марта 2018 Euronews