Euronews: во Франции обострилась русофобия на фоне украинского кризиса

Русскоязычные жители Франции начали всё чаще сталкиваться с откровенными проявлениями русофобии и ненависти, передаёт Euronews. Владельцам «русских» ресторанов начали поступать прямые угрозы, а в здание российского культурного центра в Париже бросили бутылку с зажигательной смесью. Директор центра Константин Волков считает, что во многом виноваты местные СМИ, которые не предоставляют полную и объективную информацию о ситуации на Украине.
Россиянам в Париже и во Франции приходится вести себя сдержанно. В здание российского культурного центра бросили «коктейль Молотова», на афишах консерватории имени. Рахманинова появились граффити, а владельцы «русских» ресторанов получают угрозы, даже если не связаны с Россией.
Члены диаспоры, многие из которых живут во Франции не первое десятилетие, называют происходящее «охотой на ведьм».
ЕЛЕНА МЕЛАНЖЕ, переводчица: Я не могу понять, откуда столько ненависти к русским? Я не понимаю. Русские ничего плохого Западу не сделали. А теперь внезапно говорят: «Вы русские, вам здесь не рады».
Российский дом науки и культуры откладывает все мероприятия на неопределённый срок. В парижской полиции сообщают, что им дано указание усилить бдительность, а в расписание патрулей включены русские и украинские адреса.
КОНСТАНТИН ВОЛКОВ, директор Российского центра культуры и науки в Париже: Это настоящая антироссийская истерия! Нам приходится объяснять, что среди гражданских нет больших жертв. Приходится давать другую точку зрения, которой сейчас нет во французских СМИ.
По данным французского правительства, в республике живут 53 тысячи россиян, из них 12 тысяч в столичном регионе и 3,5 тысячи — в самом Париже.
НАТАЛЬЯ ТЮРИНА, владелица книжного магазина: Нам всем неспокойно. Всем, у кого есть сердце, неспокойно. Проблема в том, что тут никак не хуже, чем тем, кто живёт под бомбами — и точно лучше, чем в Москве, где можно получить 15 лет за неосторожно сказанное слово. Так что нам, русским в Париже, не на что особенно жаловаться...
Многие из живущих во Франции говорят, что оказались за границей именно потому, что не могли больше жить в России, и теперь воспринимают обвинения в свой адрес вдвойне болезненно. В любом случае они считают, что такое отношение теперь — надолго.
Россия направила в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) документы о возможной провокации Киева с применением химоружия на Украине. Об этом заявил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин.
Член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков отреагировал на решение Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) не засчитывать техническое поражение московскому «Локомотиву» по итогам матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что интерес к инвестициям в строительство объектов недвижимости различного назначения в столице сохраняется на высоком уровне.
Представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин в эфире Первого канала заявил, что взятие под контроль Волновахи и Мариуполя войсками республики может ускорить сдачу военных Украины.
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что Евросоюз ввёл максимальное количество финансовых санкций в отношении России.
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, в ходе которого стороны обсудили текущую ситуацию вокруг Украины. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не удовлетворил протест подмосковных «Химок» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом» (2:3).
На поддержку программы льготного лизинга сельскохозяйственной техники в Хабаровском крае дополнительно направят 12 млрд рублей из федерального бюджета. Отмечается, что соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
В Министерстве промышленности и торговли России предложили запретить до конца 2022 года экспорт древесины и некоторых изделий, изготовленных из неё, в США, страны Евросоюза и другие недружественные государства.