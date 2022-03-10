Euronews: во Франции обострилась русофобия на фоне украинского кризиса

Русскоязычные жители Франции начали всё чаще сталкиваться с откровенными проявлениями русофобии и ненависти, передаёт Euronews. Владельцам «русских» ресторанов начали поступать прямые угрозы, а в здание российского культурного центра в Париже бросили бутылку с зажигательной смесью. Директор центра Константин Волков считает, что во многом виноваты местные СМИ, которые не предоставляют полную и объективную информацию о ситуации на Украине.

Россиянам в Париже и во Франции приходится вести себя сдержанно. В здание российского культурного центра бросили «коктейль Молотова», на афишах консерватории имени. Рахманинова появились граффити, а владельцы «русских» ресторанов получают угрозы, даже если не связаны с Россией.



Члены диаспоры, многие из которых живут во Франции не первое десятилетие, называют происходящее «охотой на ведьм».



ЕЛЕНА МЕЛАНЖЕ, переводчица: Я не могу понять, откуда столько ненависти к русским? Я не понимаю. Русские ничего плохого Западу не сделали. А теперь внезапно говорят: «Вы русские, вам здесь не рады».



Российский дом науки и культуры откладывает все мероприятия на неопределённый срок. В парижской полиции сообщают, что им дано указание усилить бдительность, а в расписание патрулей включены русские и украинские адреса.



КОНСТАНТИН ВОЛКОВ, директор Российского центра культуры и науки в Париже: Это настоящая антироссийская истерия! Нам приходится объяснять, что среди гражданских нет больших жертв. Приходится давать другую точку зрения, которой сейчас нет во французских СМИ.



По данным французского правительства, в республике живут 53 тысячи россиян, из них 12 тысяч в столичном регионе и 3,5 тысячи — в самом Париже.



НАТАЛЬЯ ТЮРИНА, владелица книжного магазина: Нам всем неспокойно. Всем, у кого есть сердце, неспокойно. Проблема в том, что тут никак не хуже, чем тем, кто живёт под бомбами — и точно лучше, чем в Москве, где можно получить 15 лет за неосторожно сказанное слово. Так что нам, русским в Париже, не на что особенно жаловаться...



Многие из живущих во Франции говорят, что оказались за границей именно потому, что не могли больше жить в России, и теперь воспринимают обвинения в свой адрес вдвойне болезненно. В любом случае они считают, что такое отношение теперь — надолго.



Дата выхода в эфир 09 марта 2022 года.

