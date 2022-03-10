BFM TV: жители французского Тьонвиля не рады отмене открытия российского гипермаркета
Предприятие должно было разместиться в этих помещениях на окраине Тьонвиля через два месяца, но в итоге российская сеть Mere не откроет здесь свой первый французский магазин. Муниципалитет дал задний ход и собирается отменить открытие супермаркета как шаг в поддержку Украины. Это решение было неоднозначно воспринято жителями.
ЖЕНЩИНА: Мне кажется, это нормально. Пусть Путин отдаёт себе отчёт в том, что это будет иметь последствия для его страны.
ВТОРАЯ ЖЕНЩИНА: Я думаю, что не все русские согласны с военной спецоперацией, поэтому я не согласна с этим решением.
Есть те, кто беспокоится об экономических последствиях этого решения. Некоторые ждали открытия такого магазина низких цен, как Mere.
ТРЕТЬЯ ЖЕНЩИНА: Меня беспокоит отсутствие рабочих мест, которые могли появиться, а также привлекательность цен магазина, которые могли быть выгодными, в особенности в период кризиса, который сильно ударит по покупательской способности.
МУЖЧИНА: Я считаю это немного чрезмерным, поскольку мне кажется, что здесь, в Тьонвиле, не много магазинов.
Ассоциация коммерческих предприятий Тьонвиля, поддерживающая мэрию, это опровергает.
КАРОЛЬ ТИЛЬ, председатель Ассоциации коммерческих предприятий Тьонвиля: Вакансий в продовольственном секторе Тьонвиля достаточно. Ну, они собирались прийти на рынок, мы с этим примирились, но сейчас мы ничего не лишимся.
Мэр города пока не закрывает возможности для открытия магазина в будущем. Всё будет зависеть от развития кризиса.
Дата выхода в эфир 07 марта 2022 года.
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