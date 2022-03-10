BFM TV: жители французского Тьонвиля не рады отмене открытия российского гипермаркета

Через два месяца во французском городе Тьонвиль должен был открыться первый гипермаркет низких цен российской сети Mere, однако мэрия решила отменить это решение на фоне украинского кризиса, сообщает BFM TV. Как отмечает телеканал, многие жители города не рады этому шагу: они надеялись на появление магазина с низкими ценами и создание новых рабочих мест.

Предприятие должно было разместиться в этих помещениях на окраине Тьонвиля через два месяца, но в итоге российская сеть Mere не откроет здесь свой первый французский магазин. Муниципалитет дал задний ход и собирается отменить открытие супермаркета как шаг в поддержку Украины. Это решение было неоднозначно воспринято жителями.

ЖЕНЩИНА: Мне кажется, это нормально. Пусть Путин отдаёт себе отчёт в том, что это будет иметь последствия для его страны.

ВТОРАЯ ЖЕНЩИНА: Я думаю, что не все русские согласны с военной спецоперацией, поэтому я не согласна с этим решением.

Есть те, кто беспокоится об экономических последствиях этого решения. Некоторые ждали открытия такого магазина низких цен, как Mere.

ТРЕТЬЯ ЖЕНЩИНА: Меня беспокоит отсутствие рабочих мест, которые могли появиться, а также привлекательность цен магазина, которые могли быть выгодными, в особенности в период кризиса, который сильно ударит по покупательской способности.

МУЖЧИНА: Я считаю это немного чрезмерным, поскольку мне кажется, что здесь, в Тьонвиле, не много магазинов.

Ассоциация коммерческих предприятий Тьонвиля, поддерживающая мэрию, это опровергает.

КАРОЛЬ ТИЛЬ, председатель Ассоциации коммерческих предприятий Тьонвиля: Вакансий в продовольственном секторе Тьонвиля достаточно. Ну, они собирались прийти на рынок, мы с этим примирились, но сейчас мы ничего не лишимся.

Мэр города пока не закрывает возможности для открытия магазина в будущем. Всё будет зависеть от развития кризиса.

Дата выхода в эфир 07 марта 2022 года.