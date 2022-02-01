Французский эксперт: конфликт на Украине проверит на прочность взаимную зависимость России и Европы

Россия и Европа находятся в созависимых отношениях в том, что касается поставок российского газа на континент, считает французский эксперт по энергетике Патрис Жофрон. Как пояснил специалист в интервью France info, даже в случае конфликта на Украине Европе будет непросто отказаться от закупок газа у Москвы, но и Россия вряд ли согласится потерять своего «лучшего во всех отношениях клиента». При этом, если из-за военных действий прервётся подача газа по трубопроводу, идущему через Украину, проблема запуска СП—2 встанет ещё более остро, предупреждает собеседник издания.

Как отмечает в интервью France info директор французского Центра геополитики энергетики и сырьевых товаров Патрис Жофрон, угроза вторжения российских войск на Украину может нанести удар по поставкам российского газа в Европейский союз, тем более что «40 процентов потребляемого в Европе газа поступает из России». Однако ситуация не так однозначна: если на Востоке Европы некоторые страны зависят от российского газа на 100%, то Франция потребляет менее 20% газа, поступающего из России, а Испания практически в нём не нуждается.

Часть проблемы с зависимостью ЕС от российских поставок газа заключается в том, что сегодняшние запасы этого ресурса на континенте ниже, чем в среднем за последние пять лет. Поиск альтернативы закупкам газа из России, вероятно, обошёлся бы Европе дороже: таким решением мог бы стать сжиженный природный газ, который поставляется на специальных судах и требует серьёзных технических средств. Сложность заключается не только в том, чтобы доставить такой газ в Европу по не слишком высокой цене, но и в том, чтобы доставить этот газ в районы потребления, в частности в Восточную Европу, поясняет эксперт.

Европейцам было бы трудно решиться не закупать больше газа у России, полагает специалист. При этом и Россия очень сильно зависит от Европы, которая является её «основным рынком сбыта и лучшим клиентом во всех отношениях». «Таким образом, существует двусторонняя зависимость, и этот кризис является своего рода способом испытать эту взаимную зависимость», — полагает собеседник издания.

Таким образом, Россия также вряд ли откажется поставлять газ европейцам. С другой стороны, есть опасность, что в случае конфликта на Украине поставки по трубопроводу, идущему через эту страну, будут прерваны, в результате чего до европейских потребителей не дойдёт примерно четверть обычных объёмов российского газа, предупреждает эксперт. Кроме того, если это случится, одной из проблем станет решение о запуске инфраструктуры нового газопровода «Северный поток — 2». Как напоминает Жофрон, идущий через Балтийское море газопровод призван «обойти эту проблему целиком», однако в случае конфликта он станет «ещё более важным геополитическим вопросом», учитывая давление со стороны США с целью не допустить его ввода в эксплуатацию, замечает специалист.