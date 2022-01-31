NYT: санкции против России ударят не только по её экономике, но и по США и их союзникам

США обсуждают, какие санкции принять против России. Наибольшее влияние на Россию окажут санкции против её нефтегазового сектора, но они скажутся и на самих США и их европейских партнёрах, пишет The New York Times. Ещё один вариант — санкции против российских банков, но от них пострадают и простые россияне, которые могут повернуться спиной к Западу.

Самые сильные санкции, которыми США угрожают России в случае нападения на Украину, могут вызвать большую инфляцию, падение фондового рынка и другие формы финансовой паники, что выльется в трудности для самих россиян, пишет The New York Times. Речь идёт о мерах против крупнейших банков и финансовых институтов России, но они непременно скажутся и на повседневной жизни людей.

У такой стратегии есть политические и экономические риски. Ни одна страна ещё не пыталась ввести санкции против столь крупных финансовых институтов и такой крупной экономики, как российская. Так что, по словам аналитиков, с последствиями могут столкнуться крупнейшие экономики мира, особенно в Европе, угроза может нависнуть над стабильностью всей глобальной финансовой системы.

Некоторые аналитики также предупреждают, что есть опасность роста напряжённости по спирали. Россия может дать ответный удар, например сократив поставки природного газа в Европу или устроив кибератаки против американской или европейской инфраструктуры.

Санкции способны поднять недовольство народа против президента. Но, как отмечает автор статьи, история показывает, что обычно Россия так легко не сдаётся, «сопротивляемость — часть российской национальной идентичности». К тому же Соединённым Штатам не хотелось бы, чтобы россияне думали, что они их наказывают, — это может, наоборот, подпитать антиамериканские настроения.

Эксперты отмечают, что самый большой урон могут нанести санкции по финансовому сектору России, они повлияют на всю российскую экономику. «Как можно изменить планы Путина? Создав волнения внутри страны. Люди будут недовольны: «Посмотрите, что вы наделали: вдруг мой банковский счёт уменьшился в разы! Спасибо Путину», — приводит автор статьи слова Эдварда Фишмана, которые занимался Россией и Европой в отделе Госдепартамента по политике экономических санкций при Обаме.

Но санкции, введённые после присоединения Крыма, лишь отчасти сказались на российской экономике. Они были приняты с хирургическим подходом, били по путинской элите, чиновникам и институтам, «связанным с агрессией против Украины». Теперь же, по словам экспертов, подход будет иным. В частности, США готовят санкции, которые обрежут возможность получать иностранные кредиты, продавать суверенные бонды, получать технологии.

Реальный ущерб российской экономике будет нанесён, если США ударят по крупнейшим банкам страны, а также по правительственному Фонду прямых инвестиций, у которого в том числе известные иностранные управляющие. Эксперты говорят, что Минфин США возьмёт в качестве примера свои санкции, принятые против иранских банков, хотя они были гораздо меньше по размеру и меньше интегрированы в глобальную экономику.

В рамках этих санкций иностранные субъекты со всего мира перестанут вести бизнес с российскими банками, и это сильно скажется на российских компаниях. Кроме того, США могут ограничить иностранные кредиты России суммой $100 млрд или ещё меньше. Хотя Россия с 2014 года принимает меры, чтобы меньше зависеть от иностранных кредиторов, такие меры всё же вызовут девальвацию рубля, переполох на фондовых рынках и заморозят торговлю бондами.

Если санкции 2014 года сократили ВВП России на 3%, то новые могут оказаться ещё хуже, предрекают экономисты. А для простых россиян такие меры выльются в рост цен на еду и одежду и, что хуже, сокращение реальных пенсий и сбережений. «Это станет кошмаром для внутреннего финансового рынка», — отмечает бывший первый заместитель Центрального банка России Сергей Алексашенко. Он отмечает, что только из-за разговоров о санкциях рубль с октября упал больше чем на 10% по сравнению с долларом.

У журналиста есть информация, что американские чиновники консультируются у представителей крупнейших американских банков по поводу стабильности глобальной финансовой системы в случае введения таких санкций. Европейский центральный банк также предупредил тех, кто кредитует Россию, о рисках.

На данный момент США не планируют прямых санкций для основы российской экономики — нефтегазового сектора. Европейские государства сильно зависят от поставок российских углеводородов, и некоторые союзники США не хотели бы, чтобы Вашингтон наносил удар по этому сектору. Аналитики отмечают, что такие санкции были бы максимально эффективны, но они навредили бы и самой Европе, и США.

«Инфляция в США сдерживает действия администрации, — приводит автор статьи комментарий политолога из Университета Джорджа Вашингтона Марии Снеговой. — Инфляция уже самая большая за 30 лет. Любые серьёзные действия против России приведут к изменениям цен на нефть и газ».

При этом бывший американский чиновник Эдвард Фишман отмечает: «Нефть — кровь их экономики и способности Кремля проецировать силу». По его словам, Штаты могли бы санкциями ограничить поставку товаров и услуг для российской нефтяной промышленности, а также оказать давление на союзников, чтобы они сократили закупку российской нефти.

В Вашингтоне уже обсуждали названия конкретных российских банков, которые могут попасть под санкции, — среди них и государственные, и частные. В частности, в списке на санкции есть Сбербанк и ВТБ, крупнейшие банки в России. Автор статьи отмечает, что в таком случае урон российской экономике будет весьма значительный и долгосрочный, тем более что в Сбербанке многие россияне получают социальные выплаты и зарплату. Но, возможно, США возьмут на вооружение более осторожный подход и введут санкции только против государственных банков или же ограничатся только Сбербанком и ВТБ. Например, Штаты могут не вводить полные санкции, а ограничить банки в долларовых транзакциях.

Из-за последствий некоторых санкций, введённых в прошлом, теперь американским чиновникам нужно будет думать дважды. Автор статьи напоминает, что в апреле 2018 года они ввели санкции против Олега Дерипаски, владельца РУСАЛа. В итоге на мировых рынках подскочили цены на алюминий. Уже в декабре того же года они сняли санкции с компании.

Технологические санкции против России могут быть похожими на санкции администрации Трампа против китайской компании Huawei. Так, американским компаниям будет запрещено предоставлять технологии компаниям, которые находятся под санкциями, что разрушит цепочку поставок.

Возможно, Путину поможет президент Китая Си Цзиньпин, учитывая их общую заинтересованность в подавлении Запада. Но, как отмечает автор статьи, в 2014 году четыре государственных банка Китая отказались вести дела с российскими организациями, чтобы избежать конфликта с Вашингтоном. А когда Россия хотела продавать газ Китаю по высокой цене, он её сбил.



«Если санкции будут на самом деле так монументальны и Россия будет вести свою самую большую войну со времён Второй мировой по вопросу, представляющему жизненную важность, то она, вероятно, даст сдачи», — приводит автор статьи слова бывшего чиновника Госдепа Сэмюэля Шарапа. По его мнению, Москва может провести кибератаки против США и главных американских финансовых компаний. Неделю назад США издали памятку, в которой говорится о такой угрозе. «Если мы нападём на их большие банки, они, вероятно, нападут на наши», — пишет The New York Times.