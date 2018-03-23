ORF: в противовес Западу Путин предложил успешную авторитарную модель Глава Кремля Владимир Путин создал авторитарную модель управления государством, которая крайне не похожа на западную, заявил в интервью ORF эксперт по внешней политике Раймунд Лёв. Этим президент обеспечил себе триумфальный успех на выборах и поддержку на мировой арене. Правда, Лёв убеждён, что в Европе она не приживётся, ведь там люди живут в «совершенно другом мире». 23 марта 2018 ORF

ORF: Австрия предоставит «нейтральные войска» для миссии ООН на востоке Украины Австрия готова предоставить «нейтральные войска» для размещения миротворческой миссии ООН на востоке Украины, сообщает ORF. Об этом заявил президент страны Александр ван дер Беллен во время своего визита в Киев. По его словам, для урегулирования конфликта необходимы солдаты, которым могут доверять обе стороны. 15 марта 2018 ORF

ORF: Россия становится мировым оплотом в производстве криптовалют Низкие цены на электроэнергию, а также холодный климат создают в России идеальные условия для производства криптовалют, сообщает ORF. К тому же они помогают стране минимизировать ущерб от болезненных санкций Запада. Уже скоро Россия может стать мировым оплотом в производстве цифровых денег, считает корреспондент австрийского телеканала Карола Шнайдер. 28 февраля 2018 ORF

ORF: русские австрийцы оказались на стыке двух политических фронтов Русскоговорящие граждане Верхней Австрии находятся на стыке двух фронтов, где идёт ожесточённая политическая борьба, сообщает ORF. Пускай и подсознательно, но они не могут не думать о конфликте Востока и Запада. Чтобы смириться с происходящим, им остаётся только отложить все политические вопросы и сосредоточиться на положительных эмоциях, отмечает австрийское издание. 18 декабря 2017 ORF

ORF: австрийцы спасают медведей из украинского плена Австрийская организация по защите животных вызволяет медведей из тех ужасных условий, в которых их содержат на Украине, сообщает ORF. Истощённых животных из частных владений перевозят в заповедник, где они правильно питаются, много двигаются и получают надлежающую медицинскую помощь. 3 декабря 2017 ORF

ORF: президент Судана попросил у Путина защиты от «агрессии США» В ходе своего первого визита в Россию президент Судана попросил у главы Кремля Владимира Путина защиты от Соединённых Штатов, сообщает австрийский телеканал ORF. По словам Омара аль-Башира, его страна нуждается в этом из-за «агрессивных действий США». 24 ноября 2017 ORF

ORF: в Белоруссии задержали украинского журналиста-шпиона В Минске был задержан украинский журналист, которого обвиняют в шпионаже в пользу Киева и «создании агентской сети», сообщает ORF. В свою очередь, украинский депутат назвал обвинения «провокацией и совместной операцией белорусских и российских спецслужб», добавляет издание. 21 ноября 2017 ORF

ORF: Украина строит хранилище ядерных отходов ради независимости от России Украина начала в Чернобыле строительство временного хранилища ядерных отходов атомных электростанций, сообщает австрийский телеканал ORF. В настоящее время вывозом и переработкой отработавшего ядерного топлива украинских АЭС занимается Россия. К 2020 году Украина надеется достичь независимости в вопросе обращения с отходами атомных электростанций, хотя создание могильников для них пока даже не планируется. 10 ноября 2017 ORF

Австрийский политик: нужно дружить с Россией, а то Китай и США зажмут в сэндвич Президент Экономической палаты Австрии Кристоф Ляйтль выступил за создание трансконтинентальной зоны свободной торговли от Лиссабона до Владивостока. В интервью ORF он посетовал на давление, которое США и Китай оказывают на Европу, и предложил налаживать сотрудничество с Россией. 6 ноября 2017 ORF

ORF: австрийское посольство устроило «блокаду» крымским журналистам Австрийское посольство в Москве отказало крымским журналистам в выдаче виз для участия в мероприятии ОБСЕ, которое состоится в Вене, сообщает ORF. Речь идёт о «вопиющем случае» и «блокаде», заявила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. 3 ноября 2017 ORF