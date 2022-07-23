ORF: организаторы и публика поддержали — российский режиссёр откроет Зальцбургский фестиваль, несмотря на молчание об Украине

Российский режиссёр Теодор Курентзис откроет Зальцбургский фестиваль своей интерпретацией Симфонии №13 советского композитора Дмитрия Шостаковича, сообщает ORF. Критика в его адрес из-за молчания о событиях на Украине, а также связях с российским банком ВТБ не помешала его участию в мероприятии. Более того, вчерашнее его выступление в Зальцбурге прошло без протестов и попыток его сорвать, что свидетельствует о поддержке со стороны не только организаторов, но и публики, рассказывает австрийский телеканал.
Российский режиссёр Теодор Курентзис примет участие в Зальцбургском фестивале, несмотря на критику в его адрес из-за молчания о событиях на Украине, сообщает ORF. Вместе со своим ансамблем musicAeterna и молодёжным оркестром Густава Малера он исполнит Симфонию №13 советского композитора Дмитрия Шостаковича.
Это музыкальное произведение откроет мероприятие, поясняет австрийский телеканал. Повествует оно о геноциде на Украине, что в 2022 году можно расценивать как политическое заявление. И оно могло бы быть выражением позиции Курентзиса о нынешних событиях в этой стране, но в действительности программа фестиваля была утверждена уже давно.
Критика на дирижёра обрушилась как раз из-за его молчания по поводу происходящего, а также того обстоятельства, что ансамбль musicAeterna финансируется российским банком ВТБ. Весной во время гастрольного спектакля Курентзиса в Венском концертном доме неизвестные пытались сорвать мероприятие, а у здания проходили протесты. Но во время вчерашнего выступления в Зальцбурге ничего подобного не было.
Вместо этого в переполненном зале за превосходным выступлением наблюдала очарованная публика. Очевидным стало, что Курентзиса поддерживают не только организаторы фестиваля, но и слушатели. Впрочем, стоящие в конце мероприятия овации предназначались не только дирижёру, но и прекрасным музыкантам молодёжного оркестра, прибывшим со всей Европы.
Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива в своём Telegram-канале заявил, что украинский президент Владимир Зеленский поручил «Нафтогазу» рассмотреть возможность воровства российского газа из транзитных трубопроводов.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге сообщила, что случаев заражения сотрудников Белого дома высокого ранга коронавирусом после контактов с президентом США Джо Байденом не зафиксировано.
США не будут предоставлять Украине управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты серии ATACMS для РСЗО M142 HIMARS. Об этом заявил помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан на форуме по безопасности Аспенского института в штате Колорадо.
Лидер ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что высказывание канцлера ФРГ Олафа Шольца о ненадёжности России как поставщика газа — очередная попытка переложить вину за кризис в Европе на российскую сторону.
Украинский президент Владимир Зеленский считает, что режим прекращения огня в стране даст России, которая проводит спецоперацию по защите Донбасса, «возможность подготовиться к следующему этапу». Об этом он сказал в интервью The Wall Street Journal.
Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские войска планируют взорвать заминированные хранилища радиоактивных и химических отходов в Константиновке (ДНР).