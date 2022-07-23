ORF: организаторы и публика поддержали — российский режиссёр откроет Зальцбургский фестиваль, несмотря на молчание об Украине

Российский режиссёр Теодор Курентзис откроет Зальцбургский фестиваль своей интерпретацией Симфонии №13 советского композитора Дмитрия Шостаковича, сообщает ORF. Критика в его адрес из-за молчания о событиях на Украине, а также связях с российским банком ВТБ не помешала его участию в мероприятии. Более того, вчерашнее его выступление в Зальцбурге прошло без протестов и попыток его сорвать, что свидетельствует о поддержке со стороны не только организаторов, но и публики, рассказывает австрийский телеканал.

Российский режиссёр Теодор Курентзис примет участие в Зальцбургском фестивале, несмотря на критику в его адрес из-за молчания о событиях на Украине, сообщает ORF. Вместе со своим ансамблем musicAeterna и молодёжным оркестром Густава Малера он исполнит Симфонию №13 советского композитора Дмитрия Шостаковича.

Это музыкальное произведение откроет мероприятие, поясняет австрийский телеканал. Повествует оно о геноциде на Украине, что в 2022 году можно расценивать как политическое заявление. И оно могло бы быть выражением позиции Курентзиса о нынешних событиях в этой стране, но в действительности программа фестиваля была утверждена уже давно.

Критика на дирижёра обрушилась как раз из-за его молчания по поводу происходящего, а также того обстоятельства, что ансамбль musicAeterna финансируется российским банком ВТБ. Весной во время гастрольного спектакля Курентзиса в Венском концертном доме неизвестные пытались сорвать мероприятие, а у здания проходили протесты. Но во время вчерашнего выступления в Зальцбурге ничего подобного не было.

Вместо этого в переполненном зале за превосходным выступлением наблюдала очарованная публика. Очевидным стало, что Курентзиса поддерживают не только организаторы фестиваля, но и слушатели. Впрочем, стоящие в конце мероприятия овации предназначались не только дирижёру, но и прекрасным музыкантам молодёжного оркестра, прибывшим со всей Европы.