BFM TV: Украина не согласна с решением перенести Евровидение—2023 в Великобританию

Европейский вещательный союз из соображений безопасности намерен перенести проведение следующего конкурса Евровидение из Украины, которая победила в этом году, в Великобританию, занявшую второе место. Министерство культуры Украины раскритиковало такое решение: согласно заявлению главы ведомства Александра Ткаченко, страна готова предоставить необходимые гарантии и выполнить все условия для организации песенного состязания, пишет BFM TV.
В пятницу Украина, занявшая в мае первое место на песенном конкурсе Евровидение, раскритиковала решение организаторов не проводить состязание на её территории в следующем году, сообщает BFM TV. Хотя обычно состязание принимает страна-победитель, из соображений безопасности конкурс перенесут в Великобританию, которая оказалась на втором месте по итогам зрительского голосования.
«Украина не согласна с характером решения, принятого Европейским вещательным союзом, — заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко. — Мы требуем дополнительных переговоров о проведении Евровидения—2023 на Украине. Мы требуем поменять это решение, потому что уверены, что сможем выполнить все взятые на себя обязательства». Ткаченко заверил, что до настоящего времени его страна «выполнила все условия» и «предоставила все ответы и гарантии по стандартам безопасности» для организации будущего конкурса.
Как напоминает BFM TV, ранее Европейский вещательный союз (ЕВС) объявил, что рассмотрит возможность перенести проведение состязания из Украины в Великобританию, которая заняла второе место в этом году. «При текущих обстоятельствах гарантии безопасности, необходимые для проведения, организации и продюссирования Евровидения […], не могут быть выполнены» Украиной, отмечается в заявлении ЕВС.
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