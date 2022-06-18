Das Erste: Еврокомиссия поддержала предоставление Украине статуса кандидата в ЕС

Европейская комиссия выступила за предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов в ЕС, пишет Das Erste, ссылаясь на заявление главы ведомства Урсулы фон дер Ляйен. При этом в самом ЕС нет единства по поводу такого решения: ряд стран считают статус кандидата преждевременным шагом, носящим чисто символический характер.

Еврокомиссия поддержала официальное присвоение Украине и Молдавии статуса кандидатов на членство в ЕС, пишет Das Erste. Выступая в Брюсселе, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина ясно продемонстрировала стремление к европейским ценностям и стандартам.

«Украинцы готовы умереть ради европейской перспективы», — приводит издание слова фон дер Ляйен. Глава Еврокомиссии также отметила, что Украине и Молдавии нужно будет провести реформы.

Как отмечает Das Erste, для окончательного решения по предоставлению Украине статуса кандидата потребуются голоса всех стран-членов. Главы государств ЕС намерены обсудить вопрос предоставления статуса кандидатов уже на ближайшем саммите в конце июня.

В Еврокомиссии также отметили, что дальнейший прогресс в вопросе вступления Украины в ЕС должен быть завязан на конкретные условия, пишет издание. В частности, как Украина, так и Молдавия нуждаются в прогрессе в области правового государства, а также борьбы с коррупцией.

При этом взгляды разных стран ЕС на возможное предоставление Украине статуса кандидата разнятся, отмечает Das Erste. К примеру, Португалия и Голландия считают предоставление подобного статуса излишне скорым и чисто символическим решением. Кроме того, многие скептики отмечают, что в ЕС и с нынешним количеством стран крайне трудно принимать решения по внешней политике из-за правила консенсуса. В связи с этим, они предлагают сначала проводить реформы внутри самого ЕС. При этом в Германии и Франции отмечают, что статус кандидата не создаёт каких-то конкретных временных рамок по вступлению в ЕС: к примеру, Турция имеет статус кандидата с 1999 года.