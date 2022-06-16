Der Spiegel Оригинал

Der Spiegel: Шольц обещает Украине не только солидарность, но и дальнейшую поддержку деньгами и оружием

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Сегодня утром французский президент Эммануэль Макрон, итальянский премьер-министр Марио Драги и немецкий канцлер Олаф Шольц прибыли в Киев на специальном поезде, сообщает Der Spiegel. В начале поездки канцлер Германии пообещал, что это будет не просто демонстрацией солидарности с Украиной, и пообещал, что страна продолжит получать финансовую и гуманитарную помощь, а также поддержку в виде вооружений.
Der Spiegel: Шольц обещает Украине не только солидарность, но и дальнейшую поддержку деньгами и оружием
AP

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и глава правительства Италии Марио Драги прибыли в Киев с визитом, сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

В начале своей поездки канцлер Шольц заверил Украину в неизменной полной поддержке в борьбе против «российской агрессии». «Важно, чтобы главы правительств трёх больших стран, которые участвовали в основании Европейского экономического сообщества, приехали сейчас в Киев и продемонстрировали свою поддержку Украине и гражданам Украины в этой особой ситуации войны», — заявил Шольц во время своей поездки в Киев на специальном поезде.

«Однако мы хотим не только продемонстрировать солидарность, но и заверить, что помощь, которую мы организуем, финансовая, гуманитарная, а также в виде оружия, будет продолжена», — добавил канцлер Германии. По его словам, поддержка будет продолжаться «до тех пор, пока это будет необходимо для борьбы Украины за независимость».

В то же время, он отметил необходимость ещё раз подчеркнуть, что санкции, введённые против России, имеют огромное значение. «Потому что они вносят свой вклад в существование шанса, что Россия откажется от своего плана и выведет свои войска. Именно в этом и состоит цель», — заявил Шольц.

Как сообщает немецкий журнал, в украинской столице Шольц, Макрон и Драги хотят поговорить с президентом Владимиром Зеленским о дальнейшей поддержке страны, в которой проводится российская спецоперация. Свою роль на переговорах должно также сыграть стремление Украины вступить в ЕС.

Это первый визит глав государств и правительств Германии, Франции и Италии на Украину с момента начала российской спецоперации 24 февраля. Ожидается, что основное внимание в ходе визита будет уделено заявке Украины на членство в ЕС, а также дальнейшим поставкам оружия, отмечает Der Spiegel.

При этом издание подчёркивает, что особенно высокие ожидания предъявляются в отношении канцлера Германии. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник призывает Шольца пообещать более масштабные поставки оружия во время сегодняшнего визита в Киев. Украинцы надеются, что значение этого визита будет не просто «символическим», а «переломным», сказал он в интервью немецким СМИ По словам Мельника, военная помощь Германии должна перейти «на качественно новый уровень», сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Der Spiegel Германия Европа
теги
визит военная техника Германия гуманитарная помощь деньги ЕС Италия Киев Марио Драги Олаф Шольц оружие помощь Россия Украина финансы Франция Эммануэль Макрон
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров