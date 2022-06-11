N-TV: Балканы стали для Шольца «минным полем» — Сербия возмущена призывом признать Косово

Призывы Шольца признать независимость Косово спровоцировали возмущение Белграда, сообщает немецкий телеканал N-TV, называющий поездку канцлера на Балканы прогулкой по дипломатическому минному полю. Так, президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции с Шольцем заявил, что его страна не имеет склонности поддаваться подобному давлению и угрозам, хотя никогда не отказывалась от диалога.

Канцлер Олаф Шольц вызвал возмущение в Белграде своими высказываниями о признании Косово, сообщает немецкий телеканал N-TV. «Чтобы вы могли понять: мы не реагируем таким образом на давление, когда кто-то угрожает нам, а потом приходится что-то делать», — сказал президент Сербии Александр Вучич после встречи с Шольцем в Белграде. Вучич отметил, что «сегодня впервые услышал от ЕС, что необходимо взаимное признание».

Во время своего визита в Приштину Шольц сказал об усилиях Косово и Сербии, направленных на вступление в ЕС: «В конце концов, соглашение должно также прояснить вопрос о признании Косово; потому что немыслимо, чтобы две страны, не признающие друг друга, стали членами ЕС». Шольц спокойно отреагировал на возмущение Вучича, которое тот выразил во время совместной пресс-конференции. По словам канцлера Германии, он «сказал нечто очевидное. Может быть, это поможет».

Сербия, которая считает Косово своей мятежной провинцией, «также хочет территориальной целостности», как и Украина, подчеркнул Вучич. «Тем не менее, мы готовы обсуждать компромиссные решения», — отметил он. Сербия «никогда не отказывалась» от диалога. «Если вы считаете, что должны угрожать нам... мы не против. Вы делаете свою работу, мы делаем свою», — резюмировал сербский президент.

Шольц, в свою очередь, подчеркнул, что его целью является успешное присоединение западных балканских государств к Евросоюзу — «не только в очень отдалённом будущем, а как можно скорее». Будет «очень хорошо, если это будет продвигаться с большим мужеством», также сказал он. Конфликт между Сербией и Косово остаётся неразрешённым уже много лет, препятствуя перспективам вступления в ЕС обоих балканских государств. Правительство в Белграде не признает бывшую южную территорию Сербии Косово независимым государством, поясняет немецкий телеканал.

Шольц завершает свою балканскую поездку в субботу посещением Северной Македонии и Болгарии. Сначала он прибывает в Скопье и встречается с премьер-министром Димитаром Ковачевским. Главная тема переговоров с Северной Македонией —вступление страны в ЕС, заблокированное Болгарией. Правительство в Софии требует, чтобы Северная Македония сначала признала болгарские корни своего языке, населения и истории.

Во второй половине дня Шольц должен прибыть в столицу Болгарии, где у него запланирована встреча с главой правительства Кириллом Петковым. Канцлер Германии объявил, что хочет отстаивать реалистичную перспективу вступления ЕС для стран Западных Балкан. Некоторые из них уже много лет являются кандидатами на вступление в ЕС без какого-либо прогресса. Визит Шольца на Балканы происходит на фоне попыток России расширить своё традиционно сильное влияние в регионе бывшей Югославии, подчёркивает немецкий телеканал N-TV.