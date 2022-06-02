CNN: договор Сербии на поставки российского газа стал новой «головной болью» для Запада

Соглашение между Белградом и Москвой на поставки газа в течение трёх лет стало новой проблемой для антипутинского Запада, рассказывает CNN. Сербия является важным игроком на Балканах, поэтому президент страны Александр Вучич пытается балансировать между Европой и Россией, поддерживая выгодные для него отношения с обеими сторонами.

В воскресенье президент Сербии Александр Вучич объявил о том, что договорился с российским «Газпромом» о поставках газа в течение трёх лет — такая новость, пишет CNN, стала «новой головной болью» для антипутинского Запада и, главным образом, Соединённых Штатов.

С одной стороны, главы европейских стран увязли в изматывающих переговорах по шестому пакету санкций против Москвы. Вечером в понедельник было объявлено, что они пришли к согласию по частичному эмбарго на российскую нефть. При этом для подписания соглашения ЕС пришлось сделать исключение для Венгрии, Словакии и Чехии, что некоторые члены блока рассматривают как большую уступку.

Хотя Сербия не входит в состав Евросоюза, Брюссель намерен расширяться на восток и считает Западные Балканы ключевым регионом для поддержания безопасности в Европе. Среди этих стран Сербия важна по нескольким причинам. Во-первых, размеры, численность населения и географическое положение делают из неё крупного геополитического игрока в регионе: будущее Боснии и Косово не может решаться без участия сербского правительства. В то же время Сербия сильно зависит от российского газа, а также поддерживает военное сотрудничество с Москвой. В целом, поддержание отношений между двумя странами приносят огромную выгоду Белграду, и даже в случае получения членства в ЕС он не захочет сжигать мосты с Кремлём, отмечается в статье.

Таким образом, Сербия благодаря своим размерам и политическому весу играют важную роль в проекте по расширению ЕС, призванному укрепить и распространить европейские ценности, стабильность и безопасность. При этом благодаря своим размерам и политическому весу Сербия может одновременно вести дела с Россией, Китаем и Евросоюзом, как посчитает нужным, и по-прежнему останется лакомым кусочком для Брюсселя. Впрочем, предполагает CNN, такой расклад сил может вскоре измениться.

Сербия поддержала несколько резолюцией ООН, осуждающих российскую спецоперацию на Украине, однако она не стала вводить против Москвы санкции или присоединяться к санкциям Брюсселя, что ожидалось от страны-кандидата. Отдельные сотрудники ЕС и аналитики опасаются, что новое газовое соглашение с Россией может стать последней каплей для некоторых стран, входящих в Евросоюз. Доцент кафедры международной безопасности в Белградском университете Филип Эйдус считает, что Вучич пытается получить и синицу, и журавля: он будет настаивать, что Сербия продолжает стремиться в ЕС, при этом ожидая более выгодное контрпредложение немецкого канцлера Олафа Шольца. Однако на этот раз, предупреждает эксперт, такая ставка может привести к обратному эффекту и окончательно навредить отношениям страны с Евросоюзом, у которого сейчас другие политические приоритеты.

Как пишет издание, газовая сделка стала особенно горькой пилюлей для чиновников и дипломатов Евросоюза. Один из высокопоставленных европейских чиновников поделился с CNN своими тревогами: «Сейчас поддержка со стороны стран, не состоящих в ЕС, как никогда важна, потому что страны-члены ЕС пытаются держать оборону». При этом проблемы с Сербией для Брюсселя не ограничиваются только санкциями. Другой европейский дипломат объяснил, что сложившаяся ситуация мешает Евросоюзу, потому что она напрямую влияет на решение о принятии Украины в состав блока.

Чиновники и дипломаты Евросоюза в беседах с американским телеканалом объяснили, почему этот вопрос является таким щекотливым в свете внутренних рассуждений о будущем блока. Так, некоторые страны-члены хотят ускорить процесс включения Украины и считают, что несогласие Сербии поддержать ЕС в противостоянии России даст основание для приоритетного рассмотрения заявок от тех стран, которые поддерживают позицию Европы. Другие страны-члены совсем не хотят, чтобы Украина или государства Западных Балкан присоединялись к блоку, потому что опасаются, что это нарушит баланс сил в пользу восточно-европейских стран, тогда как с исторической точки зрения Евросоюз всегда возглавляли страны Западной Европы, такие как Германия и Франция. Наконец, ещё одна группа стран ЕС разделяет взгляды евроскептиков и была бы рада присоединению ещё одного, менее зависимого государства.

Все эти рассуждения могут показаться незначительными на фоне украинского конфликта, однако российская спецоперация предоставила случай пересмотреть карту безопасности в Европе, отмечает информационный сайт. Традиционно проамериканские страны в некотором роде ухватились обеими руками за возможность усилить безопасность Европы: Финляндия и Швеция намерены присоединиться к НАТО, а другие государства, главным образом Германия, планируют значительно увеличить расходы на оборону. Великобритания также продемонстрировала, что, несмотря на брексит, по-прежнему играет ведущую роль в объединённом европейском фронте.

С другой стороны, хаос и неопределённость дали карты в руки и для таких людей, как Вучич. Он полезен и для Брюсселя, и для Москвы, поэтому явно считает, что может продолжать играть за обе стороны. Заключение газового соглашения между Россией и Сербией в то же самое время, как переговоры европейских лидеров по эмбарго близились к завершению, наглядно показывает, насколько некоторые вещи Брюссель просто не в состоянии контролировать, — с течением времени это может стать проблемой для будущего Евросоюза, указывает в заключение CNN.