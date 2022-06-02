Spectator: Западу не сокрушить Россию с помощью нефтяных и газовых санкций

Зависимость Европы от российской нефти и газа — это итог многолетней непродуманной энергетической политики, от которой невозможно в спешке отказаться. Однако, как пишет The Spectator, даже если бы такая возможность была, запад не сумеет обрушить российскую экономику без помощи Китая, Индии и прочих крупных потребителей энергоресурсов.

После начала российской спецоперации на Украине возникла надменная фантазия, что это первый конфликт, в котором Запад может одержать победу одними только санкциями. Однако, как пишет The Spectator, последние попытки ЕС отказаться от импорта российской нефти показывают, какое это было сумасбродство. Ограничения помогают снизить жизненный уровень российских граждан, но они никак не могут подорвать источник силы российской экономики, каким является экспорт нефти и газа.

Как отмечает издание, с февраля страны ЕС заплатили Москве за них более ₤40 млрд, и эти деньги позволяют ей финансировать российскую военную машину. В понедельник ЕС заключил новое соглашение, согласно которому он должен навсегда отказаться от импорта нефти и газа. Но даже после этого объёмы закупок останутся весьма значительными. В соглашении предпринята попытка положить конец импорту нефти, поставляемой из России морем. На трубопроводный импорт его действие не распространяется, а это четверть от общего объёма.

Такое исключение сделано для того, чтобы продолжались поставки в Словакию, Чехию и Венгрию, которые осуществляются по трубопроводам. Словакия, например, практически всю нефть получает таким способом. Больше всех итогам продлившихся до ночи переговоров радовался венгерский премьер Виктор Орбан, который похвастался, что Венгрия освобождена от эмбарго. И речь идёт не только о Венгрии, Словакии и Чехии. Польше и Германии тоже разрешат продолжать отбор нефти из российских трубопроводов, хотя они заявили, что к концу года постараются это прекратить. Если исходить из того, что сроки будут соблюдены, максимум, на что можно надеяться, — что к этому времени в будущем году импорт нефти из России в ЕС сократится на 90% по сравнению с теми объёмами, которые были до начала спецоперации. Такое развитие событий, пишет автор статьи, вряд ли можно назвать полным отказом.

Поставки газа из России в Европу также продолжаются, и очень мало надежд на прекращение этой торговли в ближайшем будущем, хотя Германия спешно строит терминалы, чтобы импортировать сжиженный природный газ из Катара и других стран. ЕС даже не начал переговоры о прекращении газового импорта. Но когда они начнутся, вероятность более удовлетворительного результата будет столь же невелика.

Но даже если ЕС договорится об отказе от нефтяного и газового импорта из России, действительность полностью опровергает предположения о том, что Запад может самостоятельно вести санкционную войну против Москвы. Дело в том, что есть и другие серьёзные покупатели, готовые забрать российскую нефть и газ, от которых отказывается Запад. В апреле объём китайского импорта из России увеличился на 56%, поскольку нефть и газ, которые прежде поставлялись в Европу, теперь пошли в Китай. Индия тоже не демонстрирует особого желания вводить санкции против России. Она полна решимости покупать российские энергоресурсы по сниженным ценам.

Как заключает издание, зависимость Европы от российской нефти и газа — это итог многолетней непродуманной энергетической политики, в которой обязательства по сокращению углеродных выбросов стоят выше геополитической реальности. В спешке от такой политики отказаться невозможно. Но даже если бы такая возможность была, запад не сумеет обрушить российскую экономику без помощи Китая, Индии и прочих крупных потребителей энергоресурсов.