Das Erste: страны ЕС согласовали частичное эмбарго на российскую нефть

Саммит ЕС смог принять компромиссное решение по эмбарго на нефть из России, пишет Das Erste: нынешний запрет будет действовать для нефти, поставляемой по морю, но пока не будет распространяться на нефтепроводы. Кроме того, на саммите согласовали дополнительные санкции против России и новую финансовую помощь Украине.

Страны ЕС согласовали компромиссное решение по вопросу эмбарго на российскую нефть, сообщает Das Erste. По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, запрет коснётся более двух третей российского экспорта нефти.

Как отмечает издание, компромиссное решение было принято под давлением Венгрии: по нему под запрет попадают только поставки российской нефти по морю. Что же касается поставок нефти по трубопроводам, то они пока будут разрешены. Таким образом, Венгрия получит возможность и дальше получать нефть по российскому нефтепроводу «Дружба», от которого также зависят несколько нефтеперерабатывающих заводов в восточной Германии, Польше, Словакии и Чехии. Впрочем, Польша и Германия дали понять, что не намерены использовать исключение для трубопроводной нефти.

Таким образом, экспорт российской нефти в страны ЕС сократится до одной десятой от нынешнего объёма, пишет Das Erste. Кроме того, нефтяное эмбарго является лишь частью санкционного пакета, в рамках которого также предусмотрено отключение от SWIFT российского Сбербанка, а также запрет на территории ЕС ряда российских телеканалов.

Кроме того, на саммите ЕС согласовали выделение Украине дополнительной финансовой помощи в размере до €9 млрд, сообщает Das Erste. По словам Шарля Мишеля, Киев сможет использовать эти средства для покрытия текущих расходов, таких как выплата пенсий и содержание больниц. При этом пока неизвестно, какая часть помощи будет выдана в качестве субсидий, а какая в качестве кредита.